Uomini e Donne, Mario Cusitore ci riprova con Ida Platano ma lei lo allontana: "Non ti credo" Mario Cusitore torna nello studio di Uomini e Donne per chiedere una seconda possibilità a Ida Platano, ma senza successo. La dama, infatti, non ha intenzione di cedere alle sue richieste.

A cura di Ilaria Costabile

Nella puntata di Uomini e Donne andata in onda mercoledì 22 maggio, Mario Cusitore e Ida Platano sono di nuovo protagonisti. Dopo la fine, nient'affatto brillante del percorso della tronista, preceduto dalla cacciata del corteggiatore a seguito di una segnalazione che lo ha definitivamente incastrato, Cusitore è tornato a chiedere perdono, ma stavolta la dama non è decisa a non assecondarlo.

Mario Cusitore chiede scusa a Ida Platano

Dopo la fine della puntata in cui Ida ha lasciato il Trono, Mario Cusitore ha organizzato la sua partenza per Brescia, dove si era recato per parlare con la donna e provare a farle cambiare idea sul loro rapporto. La dama, però, si è negata e ha fatto sapere al corteggiatore che, qualora avesse voluto parlargli, lo avrebbe potuto fare in puntata. Intanto Cusitore le aveva anche fatto arrivare una lettera. Una volta giunti in studio, il primo a prendere parola è proprio Cusitore, sebbene Tina Cipollari commenti ogni sua frase e dice:

Abbiamo fatto un percorso di bassi, più che alti, ma ancora una volta io sto qua a dimostrarti quanto ci tengo a te, venire a Brescia, tornarmene indietro e farti capire ancora una volta che ti puoi fidare di me. La lettera è un riassunto, anche se a volte sono stato ripetitivo, ma è quello che veramente io vorrei fare

La decisione di Ida Platano

La risposta di Ida Platano è piuttosto chiara, la tronista non ha più intenzione di farsi ingannare: "Beh Mario se dobbiamo stare qua a raccontare quello che è successo, lo sai benissimo. Ti ringrazio del regalo, la lettera l'ho letta e non solo una volta, che dirti? Di quelle parole che ci sono scritte non mi è arrivato niente, sicuramente mi metto anche nella condizione di dire, oggi, faccio veramente fatica a credere a quello che mi stai dicendo". Dopo poco, quindi, Mario le chiede se quindi la sua scelta è quella di chiudere in maniera definitiva e lei risponde di sì. La conoscenza tra Mario e Ida, quindi, si chiude con Cusitore che lascia lo studio salutando tutti.