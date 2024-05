video suggerito

Uomini e Donne anticipazioni, tornano Ida Platano e Mario Cusitore: il gesto del corteggiatore per la tronista Le anticipazioni di Uomini e Donne svelano un colpo di scena inaspettato. Quando ormai sembrava concluso il trono di Ida Platano, si è aggiunto un ultimo capitolo al suo percorso. La tronista e il corteggiatore Mario Cusitore erano presenti alla registrazione dell’ultima puntata. Svelato il motivo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Lunedì 6 maggio è stata registrata l'ultima puntata di Uomini e Donne. Inaspettatamente, si è tornati a parlare di Ida Platano e Mario Cusitore. Secondo le anticipazioni diffuse da Lorenzo Pugnaloni, infatti, la tronista e il corteggiatore sarebbero stati presenti in studio. Il motivo, tuttavia, non sembra essere legato a un improvviso lieto fine. Ricordiamo che nelle scorse puntate, Ida e Mario hanno litigato pesantemente dopo che Platano ha scoperto che la segnalazione che indicava Cusitore in un bed and breakfast con una misteriosa ragazza bionda era vera.

Perché Ida Platano e Mario Cusitore sono tornati a Uomini e Donne

Nella registrazione di Uomini e Donne di lunedì 6 maggio non solo la scelta di Daniele Paudice che è ricaduta su Gaia Gigli, ma anche l'inaspettato ritorno di Ida Platano e Mario Cusitore. Nessun lieto fine per loro, in studio infatti sarebbe stato precisato che i due non stanno insieme. Secondo quanto riportano le prime anticipazioni trapelate, Mario Cusitore avrebbe dichiarato di essersi presentato durante la registrazione per avere modo di dimostrare a Ida Platano che l'interesse che prova nei suoi confronti è sincero al netto delle varie segnalazioni sul suo conto e delle bugie da lui dette nelle scorse puntate.

Anticipazioni Uomini e Donne: ultima puntata del programma di Maria De Filippi

Mario Cusitore avrebbe anche fatto un gesto per Ida Platano lontano dalle telecamere. Il corteggiatore si sarebbe presentato sotto casa della tronista per avere modo di parlarle e avere un chiarimento. Tuttavia, Ida si sarebbe rifiutata di scendere e avere un confronto con lui. In studio hanno messo fine alla loro conoscenza, dicendosi addio. Per altri, invece, le cose sono andate per il verso giusto. Cristiano e Asmaa, infatti, avrebbero lasciato il programma insieme. Per conoscere tutti i dettagli delle ultime puntate di Uomini e Donne non resta che seguire l'appuntamento quotidiano su Canale5.