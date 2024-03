Alessandro Rausa sceglie Maria Teresa a Uomini e Donne e si emoziona: gli applausi riempiono lo studio Alessandro Rausa e Maria Teresa Paniccia sono una nuova coppia di Uomini e Donne. I due del trono over hanno annunciato il loro amore a Maria de Filippi e al pubblico: hanno ballato al centro dello studio sotto una pioggia di petali rossi e circondati da tutti i presenti, in piedi per applaudirli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Alessandro Rausa e Maria Teresa Paniccia nella puntata di Uomini e Donne di oggi, giovedì 28 marzo 2024, hanno dichiarato pubblicamente il loro amore. Da settimane, ormai, si frequentavano: lui era l'unico con cui la Dama ballava al centro dello studio. Maria de Filippi li ha invitati per questo motivo a sedersi al centro dello studio: "Ho aspettato un sacco di mesi, ti ho visto ballare ripetutamente con lei. Non ci racconti niente?" ha così chiesto al Cavaliere 93enne il quale ha confessato di provare dei sentimenti per la dama di Frosinone di 76 anni.

Le parole di Alessandro Rausa per Maria Teresa Paniccia

Alessandro Rausa, guardando la sua Dama, ha confessato a Maria de Filippi e al pubblico di Canale5 di provare dei sentimenti per Maria Teresa Paniccia: "Stiamo bene insieme. Sembrava una cosa così, invece nella seconda serata è scattato qualcosa. Abbiamo cenato insieme e quando l'ho accompagnata in albergo c'è stato un bacetto, io ho sentito la centrale elettrica in corpo. Ci siamo guardati negli occhi e da lì è scoppiato tutto. Spesso dormo da lei a Frosinone, ci troviamo su tutto". "Anche per me vale lo stesso" ha replicato Maria Teresa Paniccia prima di alzarsi per ballare con lui. I due del trono Over hanno ballato sulle note di Un senso di Vasco Rossi e durante il ballo il Cavaliere è scoppiato in lacrime per l'emozione. Il pubblico in studio e tutto il parterre, classico e over, si è alzato in piedi applaudendo alla nuova coppia.

L'invito di Maria de Filippi a restare in studio

Alessandro Rausa e Maria Teresa Paniccia hanno poi raggiunto Maria de Filippi per abbracciarla. La padrona di casa ha invitato il Cavaliere e la sua Dama a restare nel programma per godersi ancora i balli al centro dello studio: "Tu non te ne vai, tu rimani qui, balli con lei. Siete l'unica scelta che rimane in studio. Dovevamo dirlo prima o poi di voi" ha dichiarato. "Grazie Maria", la replica della nuova coppia.