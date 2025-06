video suggerito

Alessandra Mastronardi fermata da una fan: "Sono qui solo per te", la risposta dell'attrice Alessandra Mastronardi è stata tra le protagoniste del Taormina Film Festival. L'attrice è stata fermata da una fan durante la sua passeggiata sul red carpet e il confronto tra loro è stato ripreso in un video.

A cura di Ilaria Costabile

Dal 10 al 14 giugno si è tenuto in Sicilia, il Taormina Film Festival, al quale hanno preso parte numerosi volti dello spettacolo, anche internazionale, che hanno ritirato premi a loro dedicati e in alcune occasioni hanno avuto modo di raccontarsi. Tra i protagonisti dell'evento, non potevano mancare esponenti del cinema italiano e nella serata di ieri, a sfilare sul red carpet, c'era anche Alessandra Mastronardi, che è stata prontamente fermata da una fan.

L'incontro tra Alessandra Mastronardi e una sua fan

L'attrice, protagonista della fiction di Canale 5 Doppio Gioco, è arrivata sul red carpet del Taormina Film Festival, sfoggiando il più accogliente dei sorrisi. La sua passeggiata tra fotografi e altri artisti è stata interrotta da una fan che ne approfitta per provare a scambiare due chiacchiere con lei. "Per favore, sono venuta per te. Per favore una foto. Sono venuta apposta per te" si sente dire dalla signora in un video pubblicato su TikTok, la donna continua dicendo all'attrice: "Ti voglio bene". Intanto Mastronardi, sempre con gentilezza risponde dicendo: "Grazie signora, non doveva", ma la risposta deve aver spiazzato la fan dell'attrice che, infatti, le chiede: "Perché non dovevo?" e lei spiega: "No, dico, è venuta apposta, mi dispiace", ma la donna imperterrita accarezzando ripetutamente il braccio scoperto di Alessandra Mastronardi aggiunge: "No, ma sono venuta perché a me fa piacere. Ti salutano tutte le mie amiche, noi siamo tutte tue fan e ti abbiamo seguito fin dal principio". L'attrice, quindi, sorridendo ringrazia per i complimenti ricevuti e prosegue la sua camminata sul red carpet.

Alessandra Mastronardi è Daria in Doppio Gioco

L'attrice è protagonista di Doppio Gioco, la fiction che ha tenuto compagnia al pubblico di Canale 5 in queste settimane. A Fanpage.it ha raccontato come è stato per lei vestire i panni di Daria nella spy story che l'ha vista tornare a recitare con Max Tortora:

Credo che ci sono dei tratti di noi un po' bui che nella vita quotidiana non vogliamo vedere o a cui non diamo peso. Quando si interpretano personaggi che sulla carta sono lontani da te, perché Daria è completamente lontana da me, c'è una specie di comunione, di scambio tra me e il personaggio. Anche io ho i miei lati spigolosi come Daria, ho le mie giornate no, come li ha tutti i giorni Daria. Posso essere scaltra se voglio.