Doppio Gioco, anticipazioni terza puntata del 10 giugno: Daria si sente usata da Ettore, corsa contro il tempo per salvarla Le anticipazioni della terza puntata di Doppio Gioco in onda martedì 10 giugno alle ore 21:20 su Canale5. Nel nuovo episodio della fiction con Alessandra Mastronardi, Max Tortora e Simone Liberati, Daria metterà in dubbio il rapporto con Ettore. Si imbarcherà in un pericoloso viaggio con Gemini. Il Maggiore della Guardia di Finanza cercherà di riportarla a casa.

A cura di Daniela Seclì

Doppio Gioco, anticipazioni terza puntata con Alessandra Mastronardi e Simone Liberati

Le anticipazioni della terza puntata di Doppio Gioco in onda martedì 10 giugno alle ore 21:20 su Canale5. La trama del nuovo episodio della fiction con Alessandra Mastronardi, Max Tortora, Simone Liberati, Domenico Diele, Kyshan Wilson, Diego Ribon. Daria metterà in dubbio il rapporto con Ettore perché avrà la sensazione di essere usata come una pedina. Si imbarcherà in un pericoloso viaggio con Gemini. Il Maggiore della Guardia di Finanza si lancerà in una corsa contro il tempo per tentare in tutti i modi di riportarla a casa. Le anticipazioni della prossima puntata di Doppio Gioco.

Doppio gioco, anticipazioni terza puntata del 10 giugno

Alessandra Mastronardi interpreta Daria

Le anticipazioni della terza puntata di Doppio Gioco in onda martedì 10 giugno alle ore 21:20 su Canale5. Nel nuovo episodio, le conseguenze della morte di Monti. L'omicidio dell'uomo porta Gemini in cima alla lista dei sospettati. Daria è sottoposta a un interrogatorio da parte di Longardi. Ma anche nella sua vita privata la strada si fa in salita. Se sembrava stesse nascendo un interesse per Ettore, le cose cambiano quando si insinua nella donna il sospetto che la stia trattando come una pedina.

Ettore diviso tra amore e dovere: la corsa contro il tempo per Daria

Cosa succederà nei nuovi episodi di Doppio Gioco

Nella trama della terza puntata di Doppio Gioco, durante un concerto da camera, Daria ha un'importantissima rivelazione. Intanto la donna, dopo essersi imbarcata in un viaggio clandestino, si infiltra insieme a Gemini in un night club di Belgrado. Lo scopo è quello di entrare in possesso di un prezioso archivio segreto che potrebbe rivelarsi cruciale per smantellare una pericolosissima organizzazione criminale. Ettore da una parte è innamorato di Daria, dall'altra sente di dover fare il suo lavoro fino in fondo. Non gli resta che lanciarsi in una corsa contro il tempo per portare Daria a casa.