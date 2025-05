video suggerito

Doppio Gioco, la nuova serie TV di Canale 5 con Alessandra Mastronardi: trama, cast e puntate Doppio gioco è la nuova fiction di Canale5 con Alessandra Mastronardi protagonista nei panni di Daria. La serie tv composta da quattro puntate vede nel cast anche Max Tortora: ecco la trama, il cast completo e le anticipazioni.

A cura di Gaia Martino

Doppio gioco è la nuova fiction Mediaset in partenza da martedì 27 maggio 2025, in prima serata su Canale5. La protagonista è Alessandra Mastronardi nei panni di Daria, una giovane donna che ha preziosa abilità, quella di "leggere" le persone grazie al gioco del poker. I Servizi Segreti le proporranno una collaborazione sotto copertura. Con Max Tortora, Simone Liberati e l'ex di Mare Fuori, Kyshan Wilson, nel cast, la serie televisiva andrà in onda per quattro prime serate.

Le anticipazioni della prima puntata di Doppio Gioco del 27 maggio

La prima puntata di Doppio gioco del 27 maggio 2025 parte con la presentazione di Daria, un'abile giocatrice di poker che, condannata per truffa e gioco d'azzardo, sconta la sua pena nei servizi sociali. Il Maggiore Ettore Napoli la recluterà nei servizi segreti come agente sotto copertura per catturare un esponente di un cartello criminale internazionale. Durante un turno di lavoro farà un incontro casuale che la colpirà.

Alessandra Mastronardi, Doppio gioco

La trama della nuova serie tv con Alessandra Mastronardi

Daria, interpretata da Alessandra Mastronardi, è una donna che riesce ad interpretare il linguaggio e i segnali del corpo grazie al padre che sin da bambina le ha insegnato a osservare i comportamenti attraverso il gioco del poker. Grazie alla sua capacità, riceverà un'offerta dai servizi segreti: sarà chiamata a catturare il criminale Gemini, interpretato da Max Tortora. Quando lo incontrerà, avrà una particolare sensazione.

Il cast di Doppio Gioco con Alessandra Mastronardi

Alessandra Mastronardi nei panni di Daria è la protagonista di Doppio gioco. L'attrice con Doppio gioco segna il suo ritorno nel piccolo schermo e lo fa con un suo ex collega del set de I Cesaroni, Max Tortora, che interpreta il criminale Gemini. Simone Liberati interpreta il Maggiore della Guardia di Finanza, Ettore Napoli, mentre Domenico Diele interpreta Davide Giraldi, fratello di Daria. Nel cast anche Kyshan Wilson, Jamilah, e Diego Ribon che interpreta Longardi.

Alessandra Mastronardi e Kyshan Wilson

Quante puntate sono e quando finisce

La serie tv è composta da quattro puntate che andranno in onda martedì in prima serata su Canale5. L'ultima puntata è in programma per il 17 giugno 2025. Questo il calendario con i quattro appuntamenti:

Prima puntata – 27 maggio 2025

Seconda puntata 3 giugno 2025

Terza puntata – 10 giugno 2025

Quarta puntata – 17 giugno 2025

Dov'è stata girata Doppio gioco

La fiction Doppio Gioco è stata girata principalmente nel Lazio. Immobiliare.it fa sapere che il set si è spostato tra Ostia, l'aeroporto di Fiumicino e Roma. La produzione si è estesa anche ai Castelli Romani, toccando Frascati e Grottaferrata. Parte delle riprese si sono svolte anche in Piemonte, a Torino.