Bridgerton 2 supera ogni record, è la serie più vista di Netflix ad una settimana dall’uscita La seconda stagione di Bridgerton supera ogni record ed è tra le serie più viste su Netflix dopo una settimana dall’uscita sulla piattaforma.

A cura di Ilaria Costabile

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Bridgerton 2 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La seconda stagione di Bridgerton ha confermato il trend d'esordio della prima produzione Netflix di Shonda Rhimes, attestandosi anche stavolta come la serie più vista dopo la prima settimana di distribuzione sulla piattaforma. L'atmosfera regency inglese ha conquistato ancora una volta gli utenti che non hanno potuto fare a meno di concedersi un po' di svago, tra i vestiti variopinti, le passeggiate nel verde e i balli sfarzosi.

Bridgerton supera ogni record

Ebbene, l'assenza del Duca di Hastings non ha intaccato la visibilità e la notorietà della serie che, infatti, è tra le prime più viste in 93 paesi in cui è disponibile la piattaforma streaming. Sono ben 251,74 milioni di ore visualizzate in 7 giorni e 190 nel primo week end, un risultato incredibile per una serie che aveva già conquistato il pubblico ma che rischiava di perdere mordente e che, invece, ha dimostrato di essere in grado di incuriosire e appassionare gli accaniti fan della saga e anche di far avvicinare i più scettici che, poi, si sono lasciati ammaliare dalla narrazione romantica e anche un po' litigiosa dell'amore tra il Visconte Anthony Bridgerton e Lady Kate Sharma.

Le serie più viste su Netflix

Tra le serie Netflix più viste di sempre, però, c'è ancora in vetta Squid Game, che è arrivata a 520 milioni di ore di visualizzazione, un record assoluto dal quale è difficile smarcarsi. È pur vero, però, che dalla fine dello scorso anno Netflix ha modificato i criteri con cui stabilisce quale prodotto sia stato maggiormente visto dagli utenti. Se prima, infatti, bastavano due minuti di permanenza su un certo titolo per la misurazione, adesso invece si contano le ore di visualizzazione di quel prodotto nei 28 giorni che seguono l'arrivo della serie-film-documentario sulla piattaforma. Questo, ovviamente, dà una percezione diversa, più equa e omogenea del successo che ha avuto un determinato titolo. E, infatti, a seguire per ora l'imbattibile serie coreana, c'è comunque la prima stagione di Bridgerton.