Luca Argentero e Cristina Marino genitori bis: “È nato il secondo figlio, Noè Roberto” Sarebbe nato il secondo figlio di Luca Argentero e Cristina Marino: a rivelare l’indiscrezione è il settimanale Chi con un post su Instagram. “Si chiamerebbe Noè Roberto” il fratellino di Nina, la primogenita della coppia.

A cura di Gaia Martino

Stando a quanto fa sapere il settimanale Chi, sarebbe nato il secondo figlio di Luca Argentero e Cristina Marino. Il profilo Instagram della rivista diretta da Alfonso Signorini lancia la notizia in anteprima con un post: nessuno dei due neo genitori bis ha comunicato la lieta notizia attraverso note e annunci social. "Secondo indiscrezioni il nome dovrebbe essere Noè Roberto", si legge.

La nascita di Nina nel 2020 e l'annuncio della seconda gravidanza dopo l'anniversario di nozze

La famiglia Argentero Marino si è allargata: l'attore, amatissimo per il ruolo di Andrea Fanti nella serie Doc – Nelle tue mani, lo scorso settembre annunciò che presto lui e la moglie sarebbero diventati genitori bis. Sarebbe nato oggi il fratellino di Nina Speranza, nata nel maggio 2020. "Io, te Nina, e una nuova luce. 4 of us", scrisse.

In un'intervista al settimanale Gente, la modella e volto televisivo aveva confessato di volere almeno tre figli: "Sono giovane e ho tutto il tempo. Se fosse per Luca, che è un entusiasta, metteremmo al mondo un’intera squadra di calcio. Veniamo entrambi da famiglie i cui genitori sono ancora innamorati dopo tanti anni. Credo che questo esempio sia fondamentale nel costruire una coppia duratura: io e lui condividiamo gli stessi interessi e ci divertiamo senza litigare mai. Luca è, prima di tutto, il mio migliore amico". Un amore sincero e solido, coronato con il matrimonio, celebrato nella massima riservatezza, nel giugno 2021. Fu il sindaco di Città della Pieve a raccontare i dettagli dell'evento, poi la coppia condivise un'immagine di "Mr&Mrs Argentero". Due mesi dopo il primo anniversario di nozze è arrivata la notizia dell'arrivo di un altro bebè che, stando a quanto rivelato dal settimanale Chi sul suo profilo Instagram, si chiamerebbe Noè Roberto.