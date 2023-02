Luca Argentero e Cristina Marino presentano Roberto Noè, nella foto tutta la gioia dei genitori bis Cristina Marino, mamma per la seconda volta, non rinuncia alla tentazione di condividere con i suoi follower la gioia di avere con sé il piccolo Roberto Noè. Inizia una nuova vita, anche per Nina Speranza che, da pochissimo, è diventata una sorella maggiore.

A cura di Giulia Turco

Luca Argentero e Cristina Marino si stanno godendo i primi giorni da genitori bis. È passata appena una settimana dall'annuncio della nascita del piccolo Roberto Noè, il secondogenito che ha allargato la loro famiglia e la coppia non potrebbe essere più raggiante. Dopo aver riportato il piccolo a casa dall'ospedale, le loro attenzioni sono tutte per la nuova vita e, nonostante si stiano godendo l'intimità del momento, è arrivata anche una prima foto sui social.

L'arrivo del piccolo Roberto Noè a casa Argentero

Cristina Marino, mamma per la seconda volta, non rinuncia alla tentazione di condividere con i suoi follower la gioia di avere con sé il piccolo Roberto Noè. Ecco allora che nella mattina di sabato 25 febbraio, l'attrice condivide uno scatto che mostra i piedini del piccolo. "Buongiorno mondo", recita la caption. È tutto più bello da quando il secondogenito della coppia è tornato a casa, accolto da una calorosa festicciola con tanto di palloncini organizzata, probabilemnte, dalla famiglia e dagli amici più vicini. Sono passati soltanto due giorni, ma sembra un'eternità. Ora inizia una nuova vita, anche per Nina Speranza che, da pochissimo, è diventata una sorella maggiore.

Il nome del secondo figlio è un omaggio al padre di Cristina Marino

Doppio nome, come per la sorella, anche per l'ultimo arrivato in famiglia. Il nome Roberto è, tra l’altro, un omaggio che Cristina Marino ha voluto rendere al padre, morto nel 2022, che le ha trasmesso il valore dell'amore e della famiglia. La coppia Argentero Marino ha tutte le intenzioni di continuare ad avere bambini. “Sono giovane e ho tutto il tempo”, raccontava l’attrice in un’intervista a Gente poco tempo prima della gravidanza. “Se fosse per Luca, che è entusiasta, metteremmo al mondo un’intera squadra di calcio. Veniamo entrambi da due famiglie i cui genitori sono ancora innamorato dopo tanti anni. Credo che questo sia fondamentale nel costruire una coppia duratura”.