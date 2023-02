Cristina Marino e Luca Argentero, è nato Noè Roberto: il significato del nome (che è un omaggio) È nato il secondo figlio di Luca Argentero e Cristina Marino. Gli hanno dato un nome singolare: Noè Roberto (che nasconde anche un omaggio dolce e personale).

A cura di Giusy Dente

Cristina Marino e Luca Argentero hanno accolto in famiglia il loro secondogenito. Già genitori di Nina Speranza, nata nel 2020, la coppia ha ora dato il benvenuto a un altro bambino. La gravidanza era stata annunciata questa estate con una foto condivisa da entrambi sui social, che li ritraeva in riva al mare assieme alla piccola. I fan, entusiasti, hanno seguito in questi mesi il procedere della gravidanza, che ha reso l'attore e sua moglie felicissimi. Entrambi sognano una famiglia numerosa: "Sono giovane e ho tutto il tempo. Se fosse per Luca, che è un entusiasta, metteremmo al mondo un’intera squadra di calcio" ha rivelato la modella in un'intervista rilasciata a Gente. Noè Roberto: è questo il nome che hanno scelto per il secondogenito, svelato a fan e follower assieme a un tenero scatto.

Come si chiama il figlio di Cristina Marino e Luca Argentero

A poche ore dal parto, Cristina Marino e Luca Argentero hanno condiviso la prima foto del loro secondogenito. Non ne hanno mostrato il volto, inquadrandone soltanto la minuscola manina, stretta tra le loro. In questi due anni, entrambi i genitori hanno seguito una linea ben precisa, circa l'esposizione sui social di Nina Speranza: non ne hanno mai mostrato il volto, riprendendola unicamente di spalle o coprendone gli occhi con delle emoticon. È una scelta controcorrente rispetto agli altri colleghi del mondo dello spettacolo, ma che probabilmente porteranno avanti col secondogenito. Lo hanno chiamato Noè Roberto.

Il significato del nome Noè Roberto

Ci sono due ipotesi, circa l'origine del nome Noè. Lo si fa risalire all'etimologia ebraica col significato di "quiete", "conforto", "riposo". Nella Bibbia, però, tutti conosciamo la storia del personaggio, la guida dell'arca. Ecco perché l'origine del nome potrebbe essere greca e farebbe riferimento al mondo navale: "nave", "naufragio", "ammiraglio".

Roberto è invece un omaggio tenerissimo che Cristina Marina ha fatto a suo padre. La 32enne nel 2022 ha perso il padre Roberto, a cui ha dedicato un tatuaggio realizzato a cavallo tra il 2022 e il 2023, proprio per dare il benvenuto all'anno nuovo. Il nome Roberto significa "splendente di gloria, "illustre".