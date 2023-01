Cristina Marino saluta il 2022 con un tatuaggio: il significato del nome scritto sulla pelle Cristina Marino ha salutato con una foto il 2022. “Con te se ne va un pezzo di cuore” ha scritto mostrando un tattoo.

A cura di Giusy Dente

È tempo di bilanci: la fine di un anno e l'arrivo di quello nuovo inducono a ripercorrere i 365 giorni vissuti, tra gioie e dolori e fa capolino nella mente la tradizionale "lista di buoni propositi". Cristina Marino in vista del 2023 non ha fatto un elenco di progetti per le settimane a venire. Ha però cristallizzato il suo 2022 in due immagini significative, quelle che per lei rappresentano forse i momenti chiave di questo anno che volge al termine.

Cristina Marino mostra il pancino

Il 2022 ha dato e tolto molto, a Cristina Marino. Nel ripensare all'anno che stiamo per lasciarci alle spalle, le sono immediatamente venuti in mente due momenti. Da un lato c'è la gravidanza e difatti ha condiviso una foto in bianco e nero col pancino delle prime settimane. La 31enne (sposata con Luca Argentero e già madre della piccola Nina Speranza) ha annunciato di essere in attesa del secondo figlio questa estate. Il sesso del bebè in arrivo è stato tenuto nascosto fino a pochi giorni fa, quando hanno svelato che daranno a Nina un fratellino. Resta ancora top secret il nome, ma forse il nuovo tatuaggio dell'attrice nasconde un indizio.

Il significato del tattoo di Cristina Marino

Se da un lato il 2022 ha regalato a Cristina Marino e alla sua famiglia la grande gioia di una gravidanza, dall'altro la 31enne ha dovuto affrontare anche un momento di grande dolore. L'attrice ha subito la perdita del padre Roberto, venuto a mancare nel mese di febbraio. Proprio per questo motivo suo marito Luca Argentero ha dato all'ultimo momento forfait al Festival di Sanremo, dove era atteso come ospite. L'uomo era una persona importante nella vita dell'attrice, che gli ha dedicato parole di grande commozione quando è morto:

Leggi anche Cristina Marino sempre più audace: abbina gli shorts in pelle agli stivali con la punta in metallo

Grazie papà perché ci hai insegnato cos’è l’amore. Ci hai insegnato cosa vuol dire prendersi cura di qualcuno. E tu a prenderti cura degli altri eri un campione. E io papà ti dico grazie dal profondo del mio cuore, perché sono certa che poche persone al mondo hanno avuto la fortuna di sentirsi amati, protetti e coccolati come mi sono sentita io. Tanto eri tu, tanta era la tua grandezza. Tanto è il nostro amore.

Proprio a papà Roberto è dedicato il nuovo tatuaggio di Cristina Marino. Lo ha realizzato della parte interna del braccio, poco più in alto del polso ed è il suo modo per omaggiare un uomo per lei così importante, colui che le ha insegnato il valore dell'amore, valore che porterà sempre nel suo cuore e che ha intenzione di trasmettere ai suoi figli. "Mi hai lasciato il regalo. Ma con te se ne va anche un pezzo di cuore. Goodbye 2022" ha scritto, salutando questo anno che volge al termine.