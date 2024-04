video suggerito

Meghan Markle, il significato della T-Shirt con maxi scritta indossata dalla duchessa La moglie del principe Harry è stata immortalata negli scatti di Alliance of moms, un’organizzazione che aiuta madri e figli in difficoltà. Per la festa della mamma è stata realizzata un maglietta di cui il ricavato verrà devoluto a sostegno dei servizi essenziali e tra i volti del progetto c’è anche l’ex attrice di Suits. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

Meghan Markle e Kelly McKee Zajfen

Meghan Markle partecipa al nuovo progetto benefico di Alliance of Moms. Per celebrare la festa della mamma, che si celebrerà tra meno di un mese, l'associazione benefica che sostiene i giovani genitori ha lanciato una T-shirt i cui proventi andranno saranno interamente devoluti a beneficio dei servizi essenziali. La duchessa di Sussex non è l'unica celeb ad aver preso parte a questa raccolta fondi, anche Kristen Bell ha voluto dare il suo contributo, sostenendo l'organizzazione pubblicando un selfie e invitando i suoi fan ad acquistare la maglietta.

La T-shirt di Meghan Markle

"Love like a mother" è il claim della maglietta bianca che ha indossato la moglie del principe Harry negli scatti pubblicati dal profilo Instagram ufficiale di Alliance of Moms. Il prezzo della maglietta è di 36,16 euro che andranno a sostenere i progetti dell'associazione. La campagna di promozione del progetto ha visto anche il contributo della fotografa Zoey Grossman, che ha realizzato le immagini ufficiali, che hanno riunito le mamme dell'organizzazione, immortalate con addosso la T-shirt disegnata dall'artista Joanna Kosmides Edwards e i jeans offerti da Mother Denim.

Il contributo della duchessa di Sussex

Meghan Markle è molto legata alla fondatrice dell'associazione Alliance of Moms, Kelly McKee Zajfen. Qualche mese fa le due erano state immortalate durante una vacanza in montagna assieme all'amica Heather Dorak, e McKee è stata tra le prime a ricevere in omaggio il barattolo di marmellata di fragole prodotto da American Riviera Orchard, il brand di lifestyle firmato dalla duchessa di Sussex. Sotto lo scatto pubblicato dalla fondatrice dell'organizzazione, che la ritraeva assieme all'ex attrice a all'amica Abigal Spencer, si leggeva: "Quando parliamo delle persone nella nostra vita che ci sollevano quando ne abbiamo bisogno con la forza innegabile del puro amore, penso a questi due. Voi mi ispirate. Mi prendete in braccio quando ne ho bisogno e amate come una madre".