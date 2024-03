Meghan Markle in vacanza sulla neve con le amiche: quanto vale il look della duchessa L’ex attrice ha trascorso una paio di giorni in montagna in compagnia delle amiche. La presenza del principe Harry non è stata accertata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

Meghan Markle, Heather Dorak e Kelly McKee Zajfen

Vacanze in montagna per Meghan Markle. La duchessa di Sussex si è concessa un paio di giorni sulle piste da sci con le amiche, documentati da uno scatto condiviso da Heather Dorak, imprenditrice e proprietaria della palestra Pilates Platinum che ha diversi studi a Los Angeles. "Che viaggio perfetto", recita la didascalia della foto. Assieme a loro anche Kelly McKee Zajfen , co-fondatrice di Alliance of Moms, un'associazione che supporta i giovani genitori, che sotto l'immagine condivisa sul suo profilo ha scritto: "Grata delle mie migliori amiche".

Meghan Markle

L'ex attrice e Heather Dorak e la sua famiglia viaggiano spesso con i Sussex, lo scorso luglio si sono recati nella Jackson Hole Valley nel Wyoming. Non si sa se anche il principe Harry abbia preso parte alla vacanza, ma è molto probabile. Il secondogenito di re Carlo si è recato a Londra qualche settimana fa per far visita al padre a cui era appena stadio diagnosticato un cancro.

Meghan Markle

Quanto costa look della duchessa sulla neve

Per il suo snow-trip la duchessa di Sussex ha sfoggiato un cappello di lana firmato Moncler da 320 euro, mentre i guanti imbottiti, sempre del marchio di Remo Ruffini hanno un valore di 880 euro. Per gli occhiali da sole, invece, Meghan Markle ha virato su un modello low-cost scegliendo per un modello marca Blenders, dalle linee semplici e pulite, con lenti polarizzate, la montatura nera e un valore di 54 euro. L'outfit è stato completato da un lungo piumino nero, sopra un completo tecnico.