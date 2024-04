video suggerito

Meghan Markle con abito-dipinto: il vestito landscape da quasi 4mila euro La duchessa di Sussex ha iniziato la primavera con un look floreale scegliendo un capo opera d’arte su cui è disegnato un paesaggio. Chi ha firmato l’otufit della moglie del principe Harry. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

5 CONDIVISIONI condividi chiudi

Meghan Markle

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Royals ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Meghan Markle ha accolto la primavera scegliendo di indossare un abito floreale. La duchessa di Sussex ha sfoggiato un vestito a dipinto per fare visita al Children's Hospital di Los Angeles a supporto della sua campagna Make March Matter. L'ex attrice è sempre stata impegnata a livello sociale e ora sta collaborando con questo progetto che unisce le aziende e la comunità a sostegno della salute dei bambini. Nel frattempo si aspetta il debutto del suo nuovo marchio di life-style American Riviera Orchard, lanciato sui social qualche settimana fa e che dovrebbe vendere da oggetti per la casa a prodotti beauty.

Meghan Markle in Oscar De La Renta

Il vestito dipinto di Meghan Markle

La duchessa di Sussex ha indossato un vestito di chiffon di seta firmato Oscar De La Renta già indossato indossato in alcune parti del documentario Netflix Harry & Meghan. L'abito a camicia sulla parte superiore, con le maniche lunghe, polsini a fascia e chiusura con bottoni. Il busto è aderente e mette in risalto la vita grazie a una cintura di tessuto che si unisce a una gonna a plissé. Il capo è decorato da un dipinto floreale, che inizia nella parte inferiore, che ritrae un paesaggio e si alza sfumandosi in un cielo azzurro chiaro. Il vestito-opera d'arte ha un valore di circa 4mila euro. Il look è stato completato da un paio di scarpe flat nere, decorate da un cinturino e da un dettaglio dorato sul mini tacco. Le calzature sono Aquazzura e costano quasi 1000 euro. Al polso la duchessa portava un orologio Cartier modello Tank in oro e un bracciale Tennis con diamanti di Ariel Gordon Maffei da 6500 euro.