Cristina Marino in nero: l’abito fascia il pancione ed esalta le forme della gravidanza Cristina Marino e Luca Argentero sono stati ospiti di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa: hanno scelto look coordinati in total black.

A cura di Giusy Dente

Cristina Marino in Dion Lee

Cristina Marino e Luca Argentero sono la coppia del momento: i fan amano seguirli nella quotidianità e li supportano nei progetti professionali con grande affetto. Lui dal Grande Fratello in poi ha sviluppato una solida carriera di attore e proprio sul set di un film ha conosciuto sua moglie. Lei è attivissima nel mondo wellness oltre che imprenditrice: ha creato Befancyfit, una piattaforma per l’allenamento personalizzato che nel tempo è diventata anche una linea di abbigliamento. Entrambi non amano condividere troppo del proprio privato sui social, dove hanno scelto di non mostrare il volto della primogenita Nina Speranza. E c'è da aspettarsi che faranno lo stesso anche col secondo bebè in arrivo: la 31enne è infatti al sesto mese di gravidanza. Proprio di famiglia e lavoro hanno parlato a Fabio Fazio, nell'intervista rilasciata a Che Tempo Che Fa nella puntata di domenica 20 novembre.

Cristina Marino e Luca Argentero ospiti di Fabio Fazio

La coppia si è cimentata in una nuova avventura: dopo aver condiviso il set di Vacanze ai Caraibi, quello che li ha fatti conoscere e innamorati, hanno partecipato insieme alla terza edizione di Celebrity Hunted. Oltre che denso di impegni professionali, per i due è anche un momento speciale dal punto di vista privato. Sono infatti in attesa di un secondo figlio, di cui ancora non hanno svelato sesso e nome, che verrà al mondo a febbraio.

Cristina Marino e Luca Argentero a Che tempo Che Fa

Daranno un fratellino o una sorellina alla piccola Nina Speranza, che oggi ha 2 anni. L'annuncio della gravidanza è arrivato sui social e poche ore dopo marito e moglie hanno sfilato insieme sul red carpet della Mostra del cinema di Venezia. Quello è stato il primo look premamn ufficiale della modella, che in queste settimane si sta confermando un a mamma trendy. Non ha alcun problema a mettere in mostra la pancia, con crop top o abiti fascianti. Anche a Che Tempo Che Fa ha puntato su un lungo abito aderente.

Cristina Marino in Dion Lee

Cristina Marino e Luca Argentero in nero

Spesso Cristina Marino e Luca Argentero optano per degli outfit coordinati. Li abbiamo visti coi maxi cappotti alla sfilata di Tod's della Milano Fahion Week autunnale, in nero alla conferenza stampa di presentazione di Celebrity Hunted, glamour in black&white allo show di Emporio Armani alla Milano Fashion Week della scorsa primavera. Anche da Fabio Fazio non si sono smentiti, imponendosi con classe. L'imprenditrice ha scelto un lungo abito nero di Dion Lee con scollo a barca e spalle nude, arricciature laterali e polsini con passapollice.

Cristina Marino con bracciale Bulgari

Costa 1260 euro sul sito ufficiale del brand. Ha completato il look con un paio di décolleté dello stesso colore con tacco a spillo e cinturino sottile alla caviglia. Ha aggiunto preziosi gioielli Bulgari ai polsi. Il bracciale in oro bianco e diamanti fa parte della collezione Serpenti e costa 33.200 euro. Outfit casual ma con classe anche per luca Argentero, in total black come la sua compagna: pantaloni e dolcevita con colletto leggermente alto. Si sono scambiato un bacio prima di entrare davanti alle telecamere, un gesto di complicità e tenerezza che conferma la loro grande sintonia.