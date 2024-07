video suggerito

Emma in nero canta al matrimonio in Sicilia: il look con abito vedo non vedo per le nozze Emma Marrone ha preso parte al matrimonio di Pietro Gaudioso con la modella Niki Wu Jie: la cantante di “Apnea” si è esibita sia durante il rito civile che in occasione del ricevimento. Il look total black rompe il dress code, in pieno stile Emma. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Emma Marrone

Per Emma Marrone è stato un weekend all'insegna delle emozioni. La cantante, che sta girando l'Italia con il suo tour, stavolta ha fatto tappa in Sicilia, a Mazzara del Vallo, per il matrimonio dell'amico Pietro Gaudioso e della modella Niki Wu Jie. Al matrimonio erano presenti diversi vip, da Elisabetta Canalis a Cristina Marino e Luca Argentero. Per le nozze dell'amico, Emma si è anche esibita durante la cerimonia, incantando tutti sia durante il ricevimento sia scatenandosi sulle note di Apnea. La cantante è nota per il suo look grintoso e per stravolgere sempre le regole anche dei dress code più rigidi, per questo alle nozze ha sfoggiato un meraviglioso abito nero see through.

Il look di Emma al matrimonio di Pietro Gaudioso

Delicata e dark, Emma Marrone si è esibita anche durante la cerimonia di nozze di Pietro Gaudioso e di Niki Wu Jie, accompagnando l'ingresso della sposa con Can't help falling in love with you, un classico brano per il giorno delle nozze. Sia per il rito civile che per la cena, Emma ha sfoggiato un look total black, rompendo il dress code che vorrebbe gli invitati al matrimonio vestiti di tutti i colori tranne in bianco o in nero. La cantante di Apnea era regale con un abito trasparente con scollo a goccia firmato Del Core.

Emma Marrone in Del Core

L'abito nero lungo senza maniche in seta crea un effetto see through grazie alle trasparenze che lasciano intravedere il body nero che la cantante ha indossato sotto il vestito. Il vestito viene venduto a 2980 euro sul sito del brand italiano. Per quanto riguarda i gioielli, Emma Marrone sfoggia la Collana con maglie a gradazione in oro giallo della collezione HardWear by Tiffany&Co. Questa particolare collezione è ispirata al celebre bracciale realizzato dalla Maison nel 1962, che ha poi ispirato una serie di gioielli realizzati con le maglie industriali. Il costo? 20.200 euro. Alla collana Emma ha abbinato anche un paio di Orecchini a maglie grandi in argento, coordinati con collana, della stessa collezione, dava vita a un effetto ipercontemporaneo che si sposava benissimo con l'abito nero romantico.

Emma con gioielli Tiffany&Co.