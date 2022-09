Cristina Marino e Luca Argentero insieme alle sfilate di Milano: look di coppia coi maxi cappotti Cristina Marino e Luca Argentero sono arrivati insieme alla sfilata di Tod’s: per loro la Milano Fashion Week è un appuntamento fisso.

A cura di Giusy Dente

Alla Milano Fashion Week è arrivato anche il momento di Tod's, che ha aperto la terza giornata di sfilate portando in passerella la nuova collezione Primavera/Estate 2023. Lo stilista Walter Chiapponi si è lasciato ispirare da icone di stile senza tempo come la principessa Diana, Carolyn Bessette, Monica Vitti: si tratta infatti di una collezione classica che celebra la parte più pulita ed essenziale della moda. Tra le modelle, anche Carla Bruni e Naomi Campbell: le super top model anni Novanta sono tornate in passerella insieme, una reunion storica. Nel pubblico erano presenti diverse celebrities, tra cui l'affiatata e amatissima coppia composta da Cristina Marino e Luca Argentero.

Cristina Marino alle sfilate milanesi

Alle sfilate milanesi, Cristina Marino è presenza fissa. All'edizione di febbraio della Fashion Week, quando i brand hanno presentato le collezioni Autunno/Inverno 2022-2023, l'imprenditrice aveva presenziato sia alla sfilata di Alberta Ferretti (sfoggiando un total look di pelle) che allo show di Ermanno Scervino (con dei trendy micro chignon). Aveva poi preso parte alla sfilata di Emporio Armani in coppia col marito Luca Argentero: il loro outfit coordinato bianco e nero ha conquistato tutti. Questa volta, ha partecipato prima alla sfilata di Boss e di Alberta Ferretti, per poi giungere assieme al compagno allo show di Tod's. Ma la MFW non è solo sfilate, ma anche eventi glamour, difatti si è concessa anche il secret party di Patrizia Pepe ai Magazzini Generali, con un tailleur bianco abbinato a scintillante top di cristalli.

Cristina Marino e Luca Argentero insieme da Tod's

Cristina Marino e Luca Argentero hanno catalizzato l'attenzione dei fotografi, arrivando insieme alla sfilata di Tod's che ha aperto la terza giornata di sfilate alla Milano Fashion Week. La coppia presto accoglierà in famiglia un altro figlio: sono infatti in attesa del secondogenito, dopo la nascita della piccola Nina. Per i due attori, la Settimana della Moda milanese è il secondo evento, dall'annuncio della gravidanza. Sono stati anche ospiti della Mostra del Cinema di Venezia, dove la "mamma bis" ha indossato un sensuale abito nero con ampia scollatura a V. Allo show sono giunti mano nella mano, con due lunghi cappotti, nero per lei e grigio per lui.