Cristina Marino e Luca Argentero genitori bis a Venezia 79: il primo look premaman è in lungo Cristina Marino e Luca Argentero sono arrivati alla Mostra del cinema di Venezia poche ore dopo l’annuncio di una nuova gravidanza: la modella e attrice ha mostrato il pancione fasciata in un sensuale abito nero.

A cura di Beatrice Manca

Al Festival di Venezia sono arrivati anche l'attore Luca Argentero e la moglie Cristina Marino: la coppia, glamour in total black, non potrebbe essere più raggiante e felice di così. Sul tappeto rosso, infatti, erano in tre: oggi l'attore ha annunciato l'arrivo di un secondo bebé. La coppia ha già una bambina, Nina, nata nel 2022: poche settimane fa hanno festeggiato il primo anniversario di matrimonio, coronato dall'arrivo di un altro figlio. Il primo look premaman di Cristina Marino? Un sofisticato abito aderente nero con scollatura a tuffo.

Cristina Marino e Luca Argentero coordinati sul red carpet

A poche ore dall'annuncio della seconda gravidanza Cristina Marino e Luca Argentero sono arrivati alla Mostra del cinema di Venezia, dove erano invitati alla prima del film in concorso Bones and all. Marito e moglie hanno sfilato sul tappeto rosso insieme, scambiandosi abbracci e sguardi complici e festeggiando così la famiglia che cresce. Felici, innamorati e glamour. Marino e Argentero hanno optato per l'eleganza del total black: smoking per lui, abito lungo per lei.

Cristina Marino e Luca Argentero a Venezia

Cristina Marino mostra il pancione con l'abito lungo

Cristina Marino sul tappeto rosso era raggiante di felicità: ha fatto vedere il pancino che cresce con un abito lungo e fasciante nero, caratterizzato da una scollatura profonda a tuffo e due inserti bianchi, a contrasto, sul seno. Il look era completato da gioielli scintillanti firmati Bvlgari: una parure di bracciali e anelli a forma di serpente. La gravidanza è ancora agli inizi ma lei sembra radiosa e in ottima forma: dopo l'estate porta i capelli più chiari e più corti e, anche in dolce attesa, non rinuncia al glamour e alla sensualità.

