Cristina Marino e Luca Argentero, festa in giardino e torta personalizzata per il compleanno di Nina Cristina Marino e Luca Argentero hanno festeggiato il compleanno della loro primogenita: Nina Speranza ha compiuto ieri 2 anni.

A cura di Giusy Dente

Cristina Marino e Luca Argentero sono una delle coppie della tv più amate dal pubblico. I due si sono conosciuti nel 2015 sul set del film Vacanze ai Caraibi. Lui era reduce dalla separazione con la moglie Myriam Catania, ma con l'attrice ha ritrovato l'amore. Nel 2020 sono diventati genitori: è nata Nina Speranza e poi l'anno successivo (era il 5 giugno 2021) si sono sposati a Città della Pieve. Hanno vissuto qui fino a poco tempo fa, per poi trasferirsi di recente a Milano, in zona Porta Nuova. Sui loro social, dove sono seguitissimi, condividono spesso momenti di vita privata e lavorativa, ma senza esagerare: tengono molto alla loro privacy e difatti pur coinvolgendo loro figlia, non ne hanno mai mostrato il volto, proprio per proteggerla. In questi giorni proprio la bimba è stata la grande protagonista dei social di mamma e papà, che le hanno organizzato una colorata festa di compleanno.

Il compleanno di Nina Speranza

La piccola Nina Speranza, primogenita di Luca Argentero e Cristina Marino, ha compiuto 2 anni. I genitori non potevano non festeggiare la loro bambina in grande stile e con i loro fan e follower hanno condiviso alcuni scatti di una giornata speciale, che ha visto loro figlia protagonista. La coppia si è rivolta a professionisti del settore eventi per allestire tutto con grande meticolosità.

Hanno scelto addobbi floreali, palloncini bianchi e verdi, cuscini tutt'intorno, una grande luce al neon col nome della festeggiata e animaletti disegnati ovunque, sia sui cartonati che sulla torta. Ovviamente sarà una giornata indimenticabile per tutti i presenti: Cristina Marino e suo marito hanno accolto in giardino diversi amici, tra cui anche Ludovica Sauer e Olivia, compagna e figlia di Alessandro Cattelan.

La mamma della festeggiata ha scelto un look fresco e casual: un completo bianco in lino composto da pantaloni e gilet con fila di bottoncini. È un look firmato Caractére, completato con occhiali da sole maxi: i pantaloni costano 149 euro, il gilet 139 euro. Camicia a righe per Luca Argentero e abitino a fantasia floreale con scarpette sportive per la piccola Nina Speranza, che si è divertita a farsi scattare foto e a scartare regali. "Che gioia immensa. È stata una giornata piena di amore" ha commentato Cristina Marino.