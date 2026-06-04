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I 5 anni della principessa Lilibet: nelle nuove foto con Harry e Meghan ha i capelli lunghi e rossi

Oggi, 4 giugno 2026, la principessa Lilibet Diana compie 5 anni. Come da tradizione, i genitori Harry e Meghan hanno condiviso dei nuovi ritratti ufficiali: ecco il risultato.
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A cura di Valeria Paglionico
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Oggi, 4 giungo 2026, è una giornata speciale per il principe Harry e Meghan Markle: la loro seconda figlia, la piccola Lilibet Diana, compie 5 anni. Nonostante i Sussex non facciano più parte della Royal Family, hanno mantenuto intatta una delle tradizione più amate a corte, quella dei ritratti ufficiali condivisi sui social nel giorno del compleanno. Per la bimba oggi sono state scelte due foto davvero adorabili, nelle quali è apparsa visibilmente cresciuta e con dei lunghi e fluenti capelli rossi (come quelli del papà).

Lilibet è la "Dream Girl" di mamma Meghan

Sebbene di solito Meghan Markle preferisca tenere i figli il più possibile lontani dai riflettori, questa volta ha fatto una piccola eccezione in occasione del quinto compleanno di Lilibet. Sui social ha appena condiviso delle nuove foto della bimba, definendola "Dream girl" per farle gli auguri in modo speciale. Gli scatti sono stati realizzati nei giardini della residenza di famiglia a Montecito e mostrano la festeggiata visibilmente cresciuta mentre gioca tra i prati a piedi nudi. Niente abiti bon-ton o completi rigorosi (come richiesto, invece, ai Royal Babies che vivono a corte), la figlia di Harry e Meghan ha sfoggiato un vestitino "bucolico" color crema con il bustier drappeggiato e la gonnellina a ruota con decori traforati sugli orli.

Il look bucolico della principessa Lilibet
Il look bucolico della principessa Lilibet

Lilibet ha ereditato i capelli rossi da Harry

Il dettaglio che non poteva passare inosservato? La principessa Lilibet ha ereditato i capelli rossi da papà Harry proprio come il suo fratellino Archie e ora li porta lunghi e lisci a effetto messy. Nella prima foto postata, quella "di famiglia", la piccola viene tenuta in braccio proprio dal principe, mentre al suo fianco c'è mamma Meghan che la guarda con uno sguardo complice e sognante. Insomma, i principini di casa Sussex stanno crescendo e giorno dopo giorno diventano sempre più belli e adorabili. Ora la dolce famiglia organizzerà una nuova visita a Disneyland per festeggiare la giornata speciale?

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