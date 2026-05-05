La festa di compleanno di Elodie: spegne le candeline sulla torta scultura da 20 euro a fetta

Elodie ha compiuto 36 anni lo scorso weekend ma solo nelle ultime ore ha condiviso alcune foto dei festeggiamenti: ecco dov’è che ha spento le candeline con Franceska e gli amici più cari.

Lo scorso 3 maggio Elodie ha compiuto 36 anni ma solo di recente ha condiviso sui social alcuni scatti dei festeggiamenti. Nel giorno del compleanno si era limitata a postare i numerosi messaggi di auguri ricevuti, primo tra tutti quello di Franceska Nuredini, che nelle Stories aveva inserito una dolce e glamour foto di coppia con tanto di cuoricino. Nelle ultime ore, invece, è stata la cantante a documentare i momenti di belli del weekend, accompagnando l'album semplicemente a delle emoticon a forma di fiore e di cuore. Qual è il locale milanese che ha scelto per spegnere le candeline nel suo gran giorno?

Elodie al The Club di Casa Cipriani per il compleanno

Per festeggiare i suoi 36 anni in compagnia delle persone care, da Franceska Nuredini a Durdast, fino ad arrivare a Joan Thiele, Elodie ha scelto uno dei locali più rinomati di Milano: il ristorante The Club di Casa Cipriani, quello di fronte ai Giardini Indro Montanelli.

La festa di compleanno di Elodie

A rivelarlo è stata l'iconica torta su cui ha piazzato una candelina in segno di buon augurio: si tratta della scenografica Vanilla Cake ricoperta di meringhe scultura a forma di fiamme, ormai considerata il simbolo del locale. Composta da diversi strati di pan di Spagna e crema diplomatica alla vaniglia, è riconoscibile grazie alle meringhe "fiammeggianti" coperte di cannella. Nella sua versione intera costa poco più di 180 euro, mente la fetta singola viene venduta a 20 euro. La cantante ha optato proprio per questa versione "economica", visto che si è limitata semplicemente a esprimere il desiderio dopo il tradizionale "Tanti auguri a te".

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La Vanilla Cake di Casa Cipriani

Il look di compleanno di Elodie

Per festeggiare i 36 anni nel ristorante di Casa Cipriani Elodie ha deciso di rompere le regole di stile. Per lei niente abiti eleganti o mini dress scintillanti, ha lasciato trionfare il casual indossando una t-shirt iconica firmata Sona or Die, marchio di abbigliamento e collettivo italiano legato al mondo della musica, diventato noto grazie alla frase "L'estate passa, SONA OR DIE resta".

Elodie in Sona or Die

Il modello total black con la scritta bianca a contrasto è oversize, tanto che la cantante l'ha usata come abito (con sotto un'altra maglietta con le maniche multicolor), quanto costa? Sul sito ufficiale del brand viene venduta a 20 euro. Capelli sciolti a effetto bagnato, gambe in vista e make-up appena accennato: Elodie ha dato prova di essere un'icona di bellezza semplice ma dall'animo rock.