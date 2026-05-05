La festa di compleanno di Elodie: spegne le candeline sulla torta scultura da 20 euro a fetta
Lo scorso 3 maggio Elodie ha compiuto 36 anni ma solo di recente ha condiviso sui social alcuni scatti dei festeggiamenti. Nel giorno del compleanno si era limitata a postare i numerosi messaggi di auguri ricevuti, primo tra tutti quello di Franceska Nuredini, che nelle Stories aveva inserito una dolce e glamour foto di coppia con tanto di cuoricino. Nelle ultime ore, invece, è stata la cantante a documentare i momenti di belli del weekend, accompagnando l'album semplicemente a delle emoticon a forma di fiore e di cuore. Qual è il locale milanese che ha scelto per spegnere le candeline nel suo gran giorno?
Elodie al The Club di Casa Cipriani per il compleanno
Per festeggiare i suoi 36 anni in compagnia delle persone care, da Franceska Nuredini a Durdast, fino ad arrivare a Joan Thiele, Elodie ha scelto uno dei locali più rinomati di Milano: il ristorante The Club di Casa Cipriani, quello di fronte ai Giardini Indro Montanelli.
A rivelarlo è stata l'iconica torta su cui ha piazzato una candelina in segno di buon augurio: si tratta della scenografica Vanilla Cake ricoperta di meringhe scultura a forma di fiamme, ormai considerata il simbolo del locale. Composta da diversi strati di pan di Spagna e crema diplomatica alla vaniglia, è riconoscibile grazie alle meringhe "fiammeggianti" coperte di cannella. Nella sua versione intera costa poco più di 180 euro, mente la fetta singola viene venduta a 20 euro. La cantante ha optato proprio per questa versione "economica", visto che si è limitata semplicemente a esprimere il desiderio dopo il tradizionale "Tanti auguri a te".
Il look di compleanno di Elodie
Per festeggiare i 36 anni nel ristorante di Casa Cipriani Elodie ha deciso di rompere le regole di stile. Per lei niente abiti eleganti o mini dress scintillanti, ha lasciato trionfare il casual indossando una t-shirt iconica firmata Sona or Die, marchio di abbigliamento e collettivo italiano legato al mondo della musica, diventato noto grazie alla frase "L'estate passa, SONA OR DIE resta".
Il modello total black con la scritta bianca a contrasto è oversize, tanto che la cantante l'ha usata come abito (con sotto un'altra maglietta con le maniche multicolor), quanto costa? Sul sito ufficiale del brand viene venduta a 20 euro. Capelli sciolti a effetto bagnato, gambe in vista e make-up appena accennato: Elodie ha dato prova di essere un'icona di bellezza semplice ma dall'animo rock.