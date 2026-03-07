Quanto costa la torta con le meringhe a forma di fiamme che Alice Campello ha voluto per il compleanno
Alice Campello ha compiuto 31 anni lo scorso 5 marzo ma ha rimandato di qualche ora i festeggiamenti in gran stile. Sebbene nel giorno del compleanno avesse spento le candeline con i figli e una cara amica (ricevendo anche gli auguri del marito Alvaro Morata, nonostante la recente rottura), ieri sera ha deciso di riunire tutte le bff in uno dei più rinomati e sofisticati ristoranti milanesi. In quanti hanno notato l'originale torta con le meringhe scultura? Ecco chi l'ha realizzata e quanto costa.
Dove ha festeggiato i 31 anni Alice Campello
Ieri sera Alice Campello ha festeggiato i suoi 31 anni al ristorante The Club di Casa Cipriani, a Milano. Situato di fronte ai Giardini Indro Montanelli, è un luogo storico e senza tempo, nonché uno dei locali più rinomati ed esclusivi del capoluogo lombardo.
Il party è stato "tutto al femminile", tra le invitate c'erano infatti molte delle amiche "famose" dell'influencer, da Vicky Varga a Cristina Marino, fino ad arrivare a Chiara Ferragni (appena rientrata dalla Paris Fashion Week). La festeggiata è apparsa meravigliosa in total black con un lungo abito che le ha lasciato la schiena scoperta e si è goduta la cena tra brindisi, risate e spensieratezza. A chiudere la serata non poteva mancare la torta, una scenografica Vanilla Cake ricoperta di meringhe scultura a forma di fiamme.
La storia della torta di meringhe fiammeggianti
La torta ordinata da Alice Campello per il 31esimo compleanno si chiama Vanilla Meringue Cake ed è uno dei piatti simbolo del The Club, il ristorante di Casa Cipriani. Non è solo uno dei suoi dolci più richiesti, è anche un dessert letteralmente iconico. Nata all'Harry's Bar di Venezia (fondato proprio da Giuseppe Cipriani), è una torta classica diventata icona del marchio, tanto da essere presente in tutti i menù dei suoi ristoranti sparsi in giro per il mondo.
Composta da diversi strati di pan di Spagna e crema diplomatica alla vaniglia, è chiaramente riconoscibile grazie alle meringhe italiane "fiammeggianti" coperte di cannella che sembrano essere una vera e propria scultura. Oltre a essere gustosa e ad avere una consistenza leggera e golosa, è anche super virale su TikTok. Qual è il suo prezzo? Le fette singole vengono offerte a 20 euro, mentre la torta intera (composta da 7 fette) costa poco più di 180 euro.