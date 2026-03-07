Quanto costa la torta con le meringhe a forma di fiamme che Alice Campello ha voluto per il compleanno

Alice Campello ha festeggiato i suoi 31 anni con le amiche in uno dei locali più rinomati di Milano. Chi ha firmato (e quanto costa) la torta di compleanno fatta con le meringhe che sembrano fiamme?

Alice Campello ha compiuto 31 anni lo scorso 5 marzo ma ha rimandato di qualche ora i festeggiamenti in gran stile. Sebbene nel giorno del compleanno avesse spento le candeline con i figli e una cara amica (ricevendo anche gli auguri del marito Alvaro Morata, nonostante la recente rottura), ieri sera ha deciso di riunire tutte le bff in uno dei più rinomati e sofisticati ristoranti milanesi. In quanti hanno notato l'originale torta con le meringhe scultura? Ecco chi l'ha realizzata e quanto costa.

Dove ha festeggiato i 31 anni Alice Campello

Ieri sera Alice Campello ha festeggiato i suoi 31 anni al ristorante The Club di Casa Cipriani, a Milano. Situato di fronte ai Giardini Indro Montanelli, è un luogo storico e senza tempo, nonché uno dei locali più rinomati ed esclusivi del capoluogo lombardo.

Il look da compleanno di Alice Campello

Il party è stato "tutto al femminile", tra le invitate c'erano infatti molte delle amiche "famose" dell'influencer, da Vicky Varga a Cristina Marino, fino ad arrivare a Chiara Ferragni (appena rientrata dalla Paris Fashion Week). La festeggiata è apparsa meravigliosa in total black con un lungo abito che le ha lasciato la schiena scoperta e si è goduta la cena tra brindisi, risate e spensieratezza. A chiudere la serata non poteva mancare la torta, una scenografica Vanilla Cake ricoperta di meringhe scultura a forma di fiamme.

Leggi anche I 40 anni in bianco di Melissa Satta: cosa ha indossato per la festa di compleanno

Alice Campello a Casa Cipriani

La storia della torta di meringhe fiammeggianti

La torta ordinata da Alice Campello per il 31esimo compleanno si chiama Vanilla Meringue Cake ed è uno dei piatti simbolo del The Club, il ristorante di Casa Cipriani. Non è solo uno dei suoi dolci più richiesti, è anche un dessert letteralmente iconico. Nata all'Harry's Bar di Venezia (fondato proprio da Giuseppe Cipriani), è una torta classica diventata icona del marchio, tanto da essere presente in tutti i menù dei suoi ristoranti sparsi in giro per il mondo.

Vanilla Meringue Cake

Composta da diversi strati di pan di Spagna e crema diplomatica alla vaniglia, è chiaramente riconoscibile grazie alle meringhe italiane "fiammeggianti" coperte di cannella che sembrano essere una vera e propria scultura. Oltre a essere gustosa e ad avere una consistenza leggera e golosa, è anche super virale su TikTok. Qual è il suo prezzo? Le fette singole vengono offerte a 20 euro, mentre la torta intera (composta da 7 fette) costa poco più di 180 euro.