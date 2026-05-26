Emma Marrone una di noi: sulla torta di compleanno si fa scrivere “Tanto non li dimostro”

Emma Marrone ieri sera ha festeggiato i 42 anni con gli amici più cari in un’esclusiva location milanese. Quale migliore occasione di questa per farsi realizzare una torta “ironica”?

Emma Marrone ha compiuto 42 anni ieri e non potrebbe essere più felice dei numerosi traguardi professionali e personali raggiunti fino ad oggi. Sui social ha ricevuto una miriade di messaggi di auguri da parte dei fan e degli amici più cari e non ha potuto fare a meno di ringraziare tutti con un album di foto e video super ironici. In serata, poi, ha organizzato una festa intima con pochi "eletti": al di là del look e della location scelte, ad attirare i riflettori è stata l'originale torta con un riferimento agli anni che passano. Qual è il messaggio che la cantante ha fatto scrivere sul dolce?

Dove ha festeggiato i 42 anni Emma Marrone

Da anni ormai Emma Marrone ha lasciato il Salento per trasferirsi stabilmente a Milano ed è stato proprio lì che ha organizzato la festa di compleanno, riunendo gli amici più cari che vivono in città. La location scelta, in particolare, è super esclusiva: si tratta dell'Hotel Calimala a Porta Venezia, il cui rooftop con vista sul centro milanese viene spesso riservato agli eventi privati. Spulciando le Stories degli ospiti si scopre che il suggestivo Pool Bar tra i tetti ha fatto da sfondo a quasi tutti i loro video, primi tra tutti quelli in cui la cantante spegne le candeline dopo il classico "Tanti auguri a te".

Il compleanno di Emma Marrone

La torta dal messaggio ironico

Se con il look Emma Marrone ha fatto una scelta super minimal con jeans a vita alta e body nero, con la torta ha deciso di osare, rivelando tutta la sua innata ironia. Niente dolci classici o sculture di zucchero, ha preferito una torta con pan di Spagna ricoperto di crema verde acqua e rosa, decorata con delle candeline a forma di stella e una con la scritta "Happy Birthday". A renderla iconica, però, è stato lo slogan "Tanto non li dimostro" riprodotto con la crema pink al centro del dolce. Sebbene si trattasse solo di una trovata simpatica, è chiaro che Emma davvero non sente il peso dei suoi 42 anni. In quanti le darebbero questa età?