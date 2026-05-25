Emma Marrone festeggia i 42 anni con gli occhiali griffati: “Since ’84 sempre fresca”

Emma Marrone compie oggi 42 anni e ha ringraziato i numerosi fan che le hanno fatto gli auguri con un post super ironico: ecco cosa ha indossato per l’occasione.

Oggi, 25 maggio 2026, per Emma Marrone è una giornata speciale. Questa volta, però, la carriera non c'entra niente: la cantante ha compiuto 42 anni e non potrebbe essere più felice dei numerosi traguardi raggiunti, da quelli professionali a quelli personali. Riesce a scalare le classifiche con ogni canzone che lancia, è un'icona fashion indiscussa e conta milioni di fan. Da qualche anno a questa parte, inoltre, ha imparato ad accettarsi così com'è e il dettaglio la rende ancora più bella. Cosa ha fatto per celebrare il compleanno?

I 42 anni "ironici" di Emma Marrone

Come da tradizione, nel giorno del compleanno Emma Marrone è stata letteralmente sommersa dagli auguri dei fan, degli amici e delle persone care. Per ringraziare tutti non ha potuto fare a meno di postare un album super ironico nel quale, oltre a un selfie, ha inserito alcuni sketch famosi a tema anni, auguri e compleanni, dando prova di grande ironia. Il più originale? Quello in cui Bella Swan di Twilight chiede a Edward Cullen da quanto tempo abbia sempre 17 anni, lasciando intendere che anche per lei, come il noto vampiro del film, è come se il tempo si fosse fermato. Nella didascalia ha poi scritto: "Since ‘84 sempre fresca e simpatica. Grazie per gli auguri. Love you".

Occhiali Saint Laurent

Emma Marrone con gli occhiali da quasi 400 euro

Cosa ha indossato Emma Marrone nel giorno in cui ha compiuto 42 anni? Nel selfie inserito nell'album di compleanno ha sfoggiato una semplice canotta di cotone nero, perfetta per combattere il caldo delle ultime ore. A fare la differenza sono stati gli accessori, dalla collana a catena di metallo in stile vintage agli occhiali da sole tartarugati di Saint Laurent, per la precisione il modello L'Avana che sugli e-commerce di moda di lusso viene venduto a 370 euro. Per quanto riguarda i capelli, infine, la cantante li ha tenuti sciolti e spettinati, lasciando in risalto le sfumature bionde sulle punte. Insomma, Emma potrà pure aver compiuto 42 anni ma conserva l'animo da ragazzina.