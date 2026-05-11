I 69 anni di Barbara D’Urso, festeggia il compleanno con gli amici: sulla torta la scritta “Figa sopra ogni cosa”

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Il 7 maggio non ha compiuto gli anni solo Chiara Ferragni: nello stesso giorno è nata anche Barbara D'Urso. La popolare conduttrice ha festeggiato in grande stile il compleanno con tutte le persone care: un party all'insegna della musica e dell'amicizia, per celebrare i 70 anni. Tra gli invitati: Alessandro Enriquez, Mietta, Massimo Boldi, Giorgio Martelli. Quest'ultimo, nel fare gli auguri social all'amica, ha scritto: "Un compleanno divertentissimo per una donna eccezionale". La festeggiata si è data alla pazza gioia, scatenandosi in pista da ballo e lasciandosi travolgere dall'entusiasmo generale, con l'energia che la caratterizza da sempre: la grinta è il suo punto forte, che l'ha resa amatissima agli occhi del grande pubblico, che continua a sostenerla e seguirla. I fan sono dalla sua parte anche ora che ha deciso di fare causa a Mediaset e aspettano il suo ritorno in tv.

Come ogni festa di compleanno che si rispetti non poteva mancare una torta degna di questo nome e del numero di candeline. Ormai è gara a chi propone la torta più scenografica, più colorata, più originale e simpatica. C'è chi punta su forme particolari per esempio, ma sempre di più sono in voga le torte con le scritte ironiche. Sono un tocco personale in più, perché raccontano qualcosa del protagonista della festa rispetto al solito "Tanti auguri". E poi, volendo dirla tutta, sono anche parecchio instagrammabili!

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La torta per i 69 anni di Barbara D'Urso, per esempio, è un inno alla sua bellezza senza tempo. "Figa sopra ogni cosa" si legge sulla torta, una creazione con più strati, coloratissima, decorata con frutta fresca, fiori, una sua fotografia. E se è così "figa" a 69 anni come si legge sulla torta, è merito della tanta attività fisica che continua a praticare. Ha dimostrato la sua preparazione atletica nel corso dell'esperienza a Ballando con le Stelle: la danza è sempre stata una passione, ma anche una disciplina quotidiana che la aiuta a tenersi in forma, in salute.

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Per la serata in suo onore, la conduttrice ha scelto un look da regina con tanto di corona! Ha indossato un abito color oro con frange scintillanti, abbinato a una semplice camicetta bianca, uno dei must di stagione. È un capo intramontabile che si conferma perfetto anche per occasioni di festa come questa, magari abbinato a delle paillettes o cristalli per un risultato glamour. La festeggiata ha completato l'outfit con un paio di sandali col tacco vertiginoso, anche questi color oro. E per dare un ulteriore tocco prezioso ha aggiunto una collana con maxi ciondolo d'oro a forma di foglia di monstera.