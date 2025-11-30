Barbara D’Urso si fa male in diretta a Ballando con le stelle: la regia stacca e Milly Carlucci accorre

Barbara D’Urso continua a fare i conti con un forte dolore alla spalla. Nel corso della puntata di Ballando con le stelle trasmessa il 29 novembre, dopo aver ballato con Pasquale La Rocca, ha fatto fatica a rialzarsi. La regia ha staccato l’inquadratura.

Barbara D'Urso si è fatta male in diretta a Ballando con le stelle. Da tempo ormai, la concorrente ha un problema alla spalla frutto del duro allenamento. Tra fisioterapia e cure mediche, ogni sabato si presenta in pista nonostante tutto. Nella puntata del programma condotto da Milly Carlucci, trasmessa sabato 29 novembre, però, dopo un'esibizione con Pasquale La Rocca, Barbara D'Urso ha fatto fatica a rialzarsi, lamentando un forte dolore alla spalla.

L'infortunio di Barbara d'Urso in diretta. La conduttrice aveva appena eseguito un energico freestyle con Pasquale La Rocca, valido per accedere alla semifinale. Nella parte finale della coreografia, il ballerino la reggeva tenendola per il braccio. Quando l'ha posata delicatamente per terra, Barbara D'Urso è apparsa in evidente difficoltà. Milly Carlucci si è resa subito conto che stava succedendo qualcosa: "Attenzione, il braccio". Dalla sua posizione non notava che la conduttrice si teneva la spalla.

Mentre la regia inquadrava il pubblico, Milly Carlucci ha raggiunto Barbara D'Urso per sincerarsi che non fosse accaduto niente di grave. Tenendosi la spalla e con un'espressione che tradiva il dolore che stava provando in quel momento, la concorrente si è recata davanti alla giuria, accompagnata da Pasquale La Rocca. Tenendosi la spalla, ha ascoltato il parere dei giurati, poi ha lasciato la pista a Rosa Chemical. L'ex volto di Canale5 risulta tra i concorrenti che rivedremo in semifinale.

Barbara D'Urso smentisce le fake news sul suo conto. Nel corso della puntata, la conduttrice ha smentito alcune fake news circolate nei suoi confronti. Innanzitutto ha precisato che non è vero che condurrà una nuova versione di Carramba che sorpresa. Poi ha spiegato: "Questa settimana sono state scritte tante cose e nessuna di queste era vera". Tra le indiscrezioni palesemente false anche quella che insinuava che fosse stata lei a chiedere a Francesca Fialdini le lastre come prova del suo infortunio.