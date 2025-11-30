Barbara d’Urso piange a Ballando: “Sono inca***ta col mondo. Falso che farò il programma della Carrà”

Nella puntata di Ballando con le stelle del 29 novembre, Barbara D’Urso è scoppiata in lacrime ricordando la morte della madre. In seguito ha smentito le indiscrezioni secondo cui si starebbe preparando a condurre un nuovo programma in Rai.

Nel corso della puntata di Ballando con le stelle andata in onda il 29 novembre, Barbara D’Urso si è sciolta in lacrime. Non è accaduto a causa delle indiscrezioni circolate sul suo conto nell’ultima settimana — numerose, soprattutto in merito al suo compenso e ai presunti benefit ricevuti nel programma — ma per il ricordo della madre, morta a soli 42 anni a causa di un linfoma.

Contrariamente alle aspettative, non c’è stato alcun confronto con la giurata Selvaggia Lucarelli, nonostante lo scontro della settimana precedente e le voci su presunti malumori tra le due.

Le indiscrezioni su Surprise Surprise, il programma che D’Urso dovrebbe portare in Rai

L’unico accenno alle notizie circolate su di lei è arrivato quando Guillermo Mariotto le ha chiesto se fosse vera l’indiscrezione secondo la quale sarebbe pronta a riportare in Rai il vecchio Carramba che sorpresa di Raffaella Carrà, questa volta con lei alla conduzione. La ballerina in coppia con Pasquale La Rocca ha smentito con decisione, cogliendo l’occasione per smentire anche le altre indiscrezioni degli ultimi giorni: “Non mi risulta. Questa settimana sono state scritte tante cose e nessuna di queste era vera. E poi, io non sono nemmeno il mignolo della Carrà”.

Le lacrime per il ricordo della madre, morta di linfoma a 42 anni

Pochi istanti prima di scendere in pista, Barbara ha guardato la clip registrata in settimana insieme agli autori. Un video in cui è tornata con la mente alla madre, scomparsa quando lei era ancora una bambina.

“Sono inca**ta con il mondo. Nessuno mi ha mai permesso di tirare fuori questa rabbia”, ha detto tra le lacrime, ricordando il calvario affrontato dalla madre, morta dopo tre anni di lotta contro un linfoma. “Mi sono messa nei panni di una madre di 42 anni che saluta i suoi bambini sapendo che non li rivedrà più. Noi non sapevamo che non l’avremmo rivista, ma lei lo sapeva”, ha concluso asciugandosi gli occhi.