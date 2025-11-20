Selvaggia Lucarelli svela cachet e privilegi di Barbara D’Urso, da Ballando con le stelle il silenzio

La giurata sostiene che Barbara D’Urso sia stata “pagata profumatamente” e goda di presunti privilegi. Fonti interne a Ballando con le stelle, contattate da Fanpage.it, scelgono la strada del silenzio. Le rivelazioni di Lucarelli saranno ignorate da Milly Carlucci o diventeranno benzina per un confronto?

Il cachet di Barbara D'Urso è stato innegabilmente un tema di questa edizione di Ballando con le stelle. Sono tante le indiscrezioni che si sono rincorse al riguardo. E puntuali sono arrivate le smentite da parte della diretta interessata o della conduttrice Milly Carlucci. Stavolta, però, a parlare è una persona vicina al programma: la giurata Selvaggia Lucarelli. Nella sua newsletter Vale tutto, ha fatto riferimento alla cifra che la concorrente avrebbe ricevuto per partecipare alla trasmissione di Rai1 e ai presunti benefit di cui godrebbe.

Il nodo del cachet di Barbara D'Urso a Ballando con le stelle

Secondo quanto sostiene la giurata di Ballando con le stelle, Barbara D'Urso sarebbe stata "pagata profumatamente" per partecipare al programma di Rai1 in cui è affiancata da Pasquale La Rocca. Lucarelli dichiara: "È pagata centinaia di migliaia di euro". Poi butta lì una cifra precisa: "[…] mezzo milione di euro o quello che è". Le sue parole hanno di certo un peso perché è un personaggio interno alla trasmissione, dunque, dovrebbe sapere bene di cosa sta parlando. Tuttavia, quanto sostiene sembra andare in contrasto con le dichiarazioni di Milly Carlucci. La conduttrice, sulle pagine de La Stampa, smentì le cifre stellari presumibilmente finite nelle tasche di Barbarella: "Smentisco categoricamente. In Rai abbiamo un sistema calmierato: c'è un tetto ai cachet. Il nostro budget è sempre lo stesso: non un euro di più".

Bocche cucite dietro le quinte della trasmissione di Milly Carlucci

Fanpage.it ha contattato fonti interne al programma Ballando con le stelle per chiedere una replica da parte della produzione. La strada scelta è quella del silenzio. Nessun commento sul contenuto della newsletter di Selvaggia Lucarelli. Almeno per il momento. Sarà interessante scoprire quanto peso Milly Carlucci vorrà dare alle indiscrezioni lanciate dalla giurata. Verranno usate come benzina per incendiare il prossimo faccia a faccia tra Lucarelli e Barbara D'Urso o lascerà che tutto passi in sordina? Ma c'è dell'altro.

I privilegi e i benefit di cui D'Urso godrebbe

Selvaggia Lucarelli non ha parlato solo del cachet, ma anche dei presunti benefit di cui Barbara D'Urso godrebbe. La concorrente starebbe vivendo l'esperienza televisiva in una "condizione di privilegio assoluto". La giurata del programma di Rai1 parla di "una serie di benefit" di cui la sessantottenne godrebbe. Lucarelli cita alcune delle presunte richieste che D'Urso avrebbe chiesto e ottenuto dalla produzione e che nessun concorrente di Ballando con le stelle avrebbe mai avuto prima: "Dal trucco e parrucco personali (e non interno Rai), a un camerino in un’altra area rispetto agli altri, a una mega-casa e così via". Quanto al camerino, sarebbe posizionato accanto a quello di Milly Carlucci. Ci fanno sapere che Barbara D'Urso non rilascia interviste, dunque anche la sua replica potrebbe avvenire direttamente in TV.