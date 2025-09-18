“Il cachet di Barbara D’Urso a Ballando con le stelle è di 70mila euro a puntata”, ma la verità è un’altra

Sin dall'annuncio della sua presenza a Ballando con le stelle, Barbara D'Urso ha dovuto fare i conti con una valanga di indiscrezioni che la riguardano. Alcune si sono rivelate vere, come il desiderio di ballare con Pasquale La Rocca. Altre sono state smentite. In queste ore, si è tornati a parlare del ricco cachet che l'ex volto Mediaset avrebbe ricevuto e che ammonterebbe a 50 – 70 mila euro a puntata. Milly Carlucci ha commentato l'indiscrezione.

Lo scorso mese, in un articolo pubblicato da Repubblica, si è parlato del cachet richiesto da Barbara D'Urso facendo riferimento a "cifre mirabolanti: 50, 70 mila euro a puntata". Non è tutto. C'è anche chi ha sostenuto che Milly Carlucci, pur di avere Barbarella nel cast, abbia messo mano al portafogli e abbia pagato di tasca sua la cifra richiesta dalla concorrente. La conduttrice di Ballando, in un'intervista rilasciata a La Stampa, ha smentito entrambe le indiscrezioni:

Smentisco categoricamente. In Rai abbiamo un sistema calmierato: c'è un tetto ai cachet, ragion per cui persino a Sanremo non si vedono star hollywoodiane. Figurarsi se Ballando potrebbe fare eccezione. Tra l'altro il nostro budget è sempre lo stesso: non un euro di più.

Con l'arrivo di Barbara D'Urso nel programma del sabato sera di Rai1 si è tornati a parlare anche della vicenda legale che la vide contrapposta proprio a Carlucci. Nel 2011, Milly fece un esposto contro D'Urso perché considerava il programma Baila un plagio di Ballando con le stelle. Nel perimetro di quella stessa vicenda, Barbara denunciò la conduttrice di Rai1 per diffamazione perché paragonò Baila "alle borse false e alle patacche di orologi". Il procedimento fu archiviato. Ma oggi cosa rimane di quella diatriba? A giudicare dalle parole di Milly Carlucci, è ormai acqua passata: "È stata un'azione legale tra due aziende che sui programmi fanno business e difendono il proprio investimento. I rapporti tra i singoli artisti sono un'altra cosa". Quindi ha ribadito la sua stima per Barbara D'Urso e ha chiarito che sono due donne che "si prendono per mano" e si aiutano a vicenda.