Barbara D’Urso a Ballando con le stelle: chi è il ballerino con cui le piacerebbe ballare

Barbara D'Urso è tra i concorrenti della nuova edizione di Ballando con le stelle. Milly Carlucci l'ha convinta a prendere parte al noto programma del sabato sera. Intanto, arrivano nuove indiscrezioni sulla partecipazione dell'ex volto di Pomeriggio Cinque. Barbara D'Urso avrebbe in mente un ballerino in particolare con cui affrontare la sua esperienza nella trasmissione del sabato sera di Rai1.

Barbara D'Urso vorrebbe ballare con Pasquale La Rocca

Secondo quanto riporta Giuseppe Candela su Dagospia, Barbara D'Urso avrebbe in mente un ballerino ben preciso con cui le piacerebbe affrontare l'esperienza di Ballando con le stelle. L'ex conduttrice di Pomeriggio Cinque vorrebbe essere affiancata da Pasquale La Rocca. Parliamo di un vero e proprio fuoriclasse, che ha avuto modo di aggiudicarsi la vittoria del programma sia nelle edizioni internazionali che in Italia con Luisella Costamagna e Wanda Nara. È un maestro molto esigente ma che riesce a portare ogni anno il concorrente a lui assegnato ad alti livelli di preparazione con performance che spesso incantano la giuria e il pubblico.

L'ex conduttrice di Pomeriggio Cinque a Ballando con le stelle

Barbara D'Urso, dunque, torna in Rai. Presto la vedremo in pista a Ballando con le stelle. Da tempo la conduttrice prende regolarmente lezioni di ballo, dunque potrebbe sorprendere. Ma si sa, la giuria sa essere molto tagliente. Barbara D'Urso riuscirà ad accettare serenamente i giudizi di Carolyn Smith, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto e Selvaggia Lucarelli? Quest'ultima, ovviamente con un pizzico di ironia, ha già assicurato: "Io ve lo dico già ora, se le date La Rocca sappiate che farò guerra e non farò prigionieri“. Pasquale La Rocca, infatti, è uno dei professionisti di Ballando con le stelle che Selvaggia Lucarelli apprezza maggiormente. Non resta che attendere che inizi lo spettacolo.