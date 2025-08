“Barbara D’Urso concorrente di Ballando con le stelle 2025”, la mossa di Milly Carlucci per il sabato sera di Rai1

Dagospia rivela che il ritorno di Barbara D'Urso in tv è fissato per settembre: la conduttrice televisiva, ex Mediaset, è entrata ufficialmente nel cast di Ballando Con Le Stelle. Dopo aver ricoperto il ruolo di ballerina per una notte lo scorso anno, la D'Urso gareggerà contro gli altri concorrenti nella prossima edizione del talent show di Milly Carlucci.

Barbara D'Urso scende in pista a Ballando Con Le Stelle 2025

Mancherebbe l'ufficialità da parte del profilo Instagram del programma, ma Dagospia dà per certa la notizia dell'ingresso nel cast di concorrenti di Barbara D'Urso. A inizio luglio si parlava di contatti frequenti tra la conduttrice ex Mediaset e Milly Carlucci e circolava l'indiscrezione secondo la quale l'idea della D'Urso sulla pista da ballo era piaciuta a Viale Mazzini, anche in relazione alla sfida in termini di share contro Maria De Filippi, il sabato sera.

La partecipazione al talent show di Rai 1 permetterebbe alla conduttrice di non restare ferma per altro tempo, in attesa che la Rai sciolga le riserve sul format a lei affidato, e già annunciato. A Ballando Con Le Stelle ritroverà una sua "nemica", Selvaggia Lucarelli, con la quale ebbe già un botta e risposta lo scorso anno, quando ricoprì il ruolo di "ballerina per una notte", nel talent show.

La conferma della conduttrice sul ritorno in Rai

La conferma sul suo ritorno in Rai l'aveva data lei stessa in un'intervista al Corriere, poco più di un mese fa. Barbara D'Urso aveva anticipato che era al lavoro per un nuovo progetto che approderà nell'Intrattenimento Prime Time di Rai 1 e non sarà Carramba, come ipotizzato in precedenza da alcuni media. "È un progetto di emotainment bello, elegante, popolare, commovente e divertente. L’idea è di fare 4 o 5 puntate, il venerdì sera. Tra l’altro, ho visto che a gennaio il bel programma della Clerici si sposterà dal venerdì al sabato. Tutto quadra", spiegò la conduttrice che dopo due anni lontana dal piccolo schermo, è pronta per la sua nuova avventura in televisione.