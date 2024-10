video suggerito

Confronto tra Barbara d'Urso e Selvaggia Lucarelli a Ballando: "Sono fi** sopra ogni cosa e torno a condurre" È Barbara d'Urso show a Ballando con le stelle. La conduttrice assolve al compito per il quale è stata convocata: riempire la scena e conquistare palco, pubblico e platea. L'ex regina di Canale5 non vacilla nemmeno durante il confronto con Selvaggia Lucarelli.

A cura di Stefania Rocco

Non è diventata una delle signore della televisione italiana per caso Barbara d’Urso e quanto accaduto a Ballando con le stelle il 5 ottobre lo ha dimostrato. Barbara, arrivata di fronte al pubblico che la acclamava, ha dimostrato di sapere assolvere perfettamente al compito per il quale era stata convocata: riempire – letteralmente – il palco, dimostrandosi “l’animale da scena” che è sempre stata. Non ha mai tentennato d’Urso, pur trovandosi in una posizione di svantaggio: quella dell’“ospite”in un ambito – lo spazio di fronte alle telecamere – in cui è abituata a fare da padrona di casa.

Barbara d’Urso sull’uscita da Mediaset: “Mi sono chiesta come avrei

L’esibizione di Barbara viene preceduta da una clip con l’intervista alla conduttrice, legata in particolare al brusco strappo con Mediaset: “Per me questo è un momento emotivamente particolare. Ho vissuto una cosa che molti altri avranno vissuto in modo diverso. Un esempio: ci sono donne che hanno un matrimonio sereno da anni e un giorno, all’improvviso, il marito dice che non ama più e che ha un’altra. Un’improvvisa mancanza. In un secondo, senza motivo, non c’è più. Non parlo mai di quello che mi è accaduto perché ho difficoltà ma so di essere una brava professionista e lo dico senza presunzione. Mi sono detta ‘Ho 60 anni, e adesso che faccio? Come riprogrammo la mia vita? Come mi ricostruisco’. Mi sono detta che dovevo farlo. Non è facile, anche perché scrivono continuamente cose non vere a cui non rispondo mai. Sono nel periodo di osservazione”. Poco dopo, D’Urso si è sciolta in lacrime pensando alla sua famiglia: “Ho due figli meravigliosi, una nipotina meravigliosa e sta per nascerne un’altra. Questa è la felicità”.

Il confronto con Selvaggia Lucarelli

Dopo un’esibizione impeccabile, Barbara si è consegnata alla giuria pronta all’inevitabile confronto con Selvaggia Lucarelli. “Ci incontriamo dopo quante querele?”, le ha chiesto provocatoriamente la giornalista, domanda cui la conduttrice ha risposto così: “E tu quante cose querelatili hai detto?”. Entrambi si sono mantenuto sul filo dell’ironia e della civiltà ma il confronto è apparso tendere decisamente a favore dell’ex volto Mediaset che ha infilato saggiamente una stoccata dietro l’altra. Dal “Non voglio essere fi** sopra ogni cosa, sono fi** sopra ogni cosa” al “Non ho mai rubato il posto a nessuno, semmai l’hanno rubato a me”. Quindi una specie di promessa. Quando Lucarelli le ha detto che avrebbe dovuto continuare a ballare invece che condurre, D’Urso ha risposto: “Purtroppo non sarà possibile. Se torno a condurre? Può darsi”.