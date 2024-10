video suggerito

Barbara d’Urso punge Mediaset a Ballando con le stelle: “Sparita io dalla tv, sparito il trash. Sono magica” Barbara d’Urso ballerina per una notte nella seconda puntata di Ballando con le stelle viene preceduta da quello che Milly Carlucci definisce un “micro pensiero”: una frecciatina che la conduttrice indirizza a Mediaset e ai suoi detrattori. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Barbara d’Urso, ballerina per una notte nella seconda puntata di Ballando con le stelle, viene annunciata a più riprese da Milly Carlucci, consapevole di essere riuscita a riportare in video uno dei personaggi più chiacchierati del piccolo schermo dopo la brusca uscita da Mediaset. Dopo averla annunciata a più riprese per aumentare l’hype, Carlucci annuncia che l’arrivo della collega sul palco sarà preceduta da una clip: “A breve la nostra ballerina per una notte Barbara d’Urso che sarà preceduta da un micro pensiero e scoprirete una persona ironica”. E in effetti, finalmente sullo schermo nel video registrato prima della puntata, Barbara lancia una frecciatina a Mediaset e ai suoi detrattori:

Posso fare una domanda? Mi spiegate, perché ancora non l’ho capito, che cosa significa fare televisione trash? Questo oggi è trash ma domani non lo è più. Quello che fa la d’Urso è trash ma quello che fa un altro non lo è. Questo è trash, questo no. Oggi sì, domani no. Ma che è? Guardando la televisione adesso, il trash non c’è più. Io non sono più in televisione – momentaneamente – ed è sparito il trash. Sono magica.

Selvaggia Lucarelli: “Tra me e Barbara d’Urso qualche querela, non sono cattiva come lei”

Tornati in studio, Carlucci tocca un altro degli aspetti più dibattuti sui social negli ultimi giorni: l’eventuale confronto tra Lucarelli e d’Urso. “Non so perché ma tutti mi chiedono che cosa succederà tra Barbara d’Urso e Selvaggia Lucarelli. Faranno la pace?”, commenta Milly che chiede quindi alla giurata, “Che deve succedere tra di voi”. Serena la replica della giornalista: “Non è mai successo niente tra di noi. A parte un paio di querele, non mi ricordo altro. Querele che lei ha fatto a me perché io sono buona in confronto a lei”. Quando Carlucci le chiede quindi di commentare l’autoironia dimostrata dalla collega, Lucarelli lascia intendere di non essere d’accordo: “La sua che?! In effetti mancava il trash da quando è sparita lei ma stasera torna”.

La parentesi sulle luci, Milly Carlucci: “Tutto vero”

Dopo qualche minuto, va in onda un’altra clip dell’ex conduttrice Mediaset, questa volta riferita all’utilizzo delle luci: “Le luci di Barbara d’Urso? Ti rendi conto che ho lanciato una moda? Perché adesso tutti quanti usano le luci di Barbara d’Urso molto più di me. Come Pippo Baudo posso dire che le luci le ho inventate io”. Lucarelli in questo caso si dice d’accordo: “Sulle luci è riuscita a scherzare. Stasera Milly, tra te e lei, c’è il generatore di Chernobyl qua fuori”.