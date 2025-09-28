Ballando ha schierato Barbara D’Urso dopo Tu sì que vales, Striscia sottolinea il “vaffa” a Lucarelli

Milly Carlucci schiera Barbara d’Urso a Ballando con le stelle solo alle 00.15, quando Tu sì que vales su Canale 5 è già terminato. Una scelta che evita lo scontro diretto tra il debutto dell’ex conduttrice Mediaset su Rai1 e la concorrenza. Intanto la gara su Rai1 si è già accesa, così come quella con Mediaset che, attraverso Striscia la notizia, mette in evidenza il “vaffa” che l’ex volto di Pomeriggio 5 ha rivolto alla giurata Selvaggia Lucarelli.

Sabato 27 settembre non si è consumato lo scontro diretto tra Barbara d’Urso e Canale 5, rete della quale è stata per anni il volto prima dell’estromissione da Pomeriggio 5. Milly Carlucci e Ballando con le stelle hanno infatti deciso di schierare l’esibizione della conduttrice con Pasquale La Rocca solo alle 00.15, quando su Canale 5 Tu sì que vales era già terminato. Una scelta strategica, quella di Rai1, volta a rimandare la sfida diretta tra D’Urso e la corazzata guidata da Maria De Filippi? Oppure il segno di una sorta di tutela, con l’ammiraglia del servizio pubblico che, dopo avere arruolato Barbara nel cast di questa edizione, ha preferito non esacerbare lo scontro facendo in modo che la sua esibizione andasse in onda soltanto a sovrapposizione conclusa?

Quale che sia la risposta, il risultato non cambia: l’analisi degli ascolti tv di sabato 27 settembre non permetterà di confrontare i dati dell’esibizione di Barbara con quelli di Tu sì que vales, perché lo scontro diretto non c’è stato.

Mediaset evidenzia il "vaffa" a Lucarelli attraverso Striscia la notizia

L’esordio di Barbara d’Urso nello show di Milly Carlucci è stato uno dei momenti più attesi di questo inizio di stagione televisiva. L’esibizione sulle note di una rumba con Pasquale La Rocca e il successivo confronto con i giudici hanno catalizzato l’attenzione generale, perfino quella di Mediaset che, attraverso un video pubblicato sui canali social di Striscia la notizia, ha sottolineato il “vaffa” che Barbara d’Urso ha rivolto alla giurata Selvaggia Lucarelli.

Il motivo della risposta di Barbara d'Urso a Selvaggia Lucarelli

Ma da cosa è nato quel “vaffa” sottolineato da Striscia? Non da una lite, bensì da un confronto ironico. Quando Milly Carlucci ha dato la parola a Guillermo Mariotto, lasciando volutamente per ultima la Lucarelli, Barbara si è detta sorpresa che fosse stata saltata proprio la celebre giurata. “Mi lascia per ultima? Certo. Questa è una donna di televisione, Barbara, mica come te”, ha scherzato Selvaggia. La replica della conduttrice non si è fatta attendere. Un divertito "Ma vaff, non come me. Certo", che aveva l’obiettivo di sottolineare il numero esorbitante di ore di diretta tv che Barbara ha all’attivo e che, sotto questo aspetto, la mette esattamente sullo stesso livello della collega Carlucci.