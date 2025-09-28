Barbara D’Urso esordisce a Ballando e Selvaggia Lucarelli la trafigge subito: “Fai meno faccette”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ballando con le stelle 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

"Come dopo il primo giorno di scuola", ha detto Barbara D'Urso alla fine della sua prima esibizione a Ballando con le Stelle, che segna il suo ritorno in televisione a due anni di distanza dalla sua uscita da Mediaset. Il pubblico ha dovuto aspettare ben oltre la mezzanotte per l'esibizione più attesa della serata, D'Urso e Pasquale La Rocca si sono esibiti in una rumba dal grande impatto scenico, di certo tra le migliori esibizioni della serata.

Come ha reagito la giuria all'esibizione di Barbara D'Urso

Standing ovation prevedibile in sala e poi parola ai giudici. Carolyn Smith elogia la coppia: "Avevo pochi dubbi su questa performance. Hai ballato come una grane professionista, anche se ci sono molte cose ancora da fare". Dello stesso avviso Ivan Zazzaroni, che sottolinea i meriti dell'insegnante: "La Rocca ha qualcosa in più rispetto agli altri. È stato molto emozionante ed è stato eseguito in maniera magnifica". Canino, dal canto suo, ha messo in guardia la conduttrice: "Tu lo sai che qui siamo in scena e questa standing ovation non è la realtà: sei brava ma non sei già arrivata. Devi rimanere concentrata, io ti ho trovata anche una brava attrice e non me lo sarei aspettato". A ruota libera Mariotto: "Io sono famoso per essere anche un po' sciroccato. Io ti trovo una milfona erotica, Gloria Swanson nel Viale del tramonto".

Selvaggia Lucarelli a Pasquale La Rocca: "È tutta colpa tua"

Arriva il turno di Selvaggia Lucarelli, che si rivolge prima a D'Urso: "Ho trovato tutto molto furbo e pieno di pathos, ballato con molta grazia, perché questo è un tuo pregio. Non so se poi facendo cose più complesse sarai all'altezza, ma tutto molto gradevole. Se posso darti un consiglio, meno faccette, so che sono il tuo marchio di fabbrica, però se ti riguarderai credo che mi darai ragione". Poi, però, cambia indirizzo: "Detto questo, Barbara, io il problema ce l'ho con Pasquale La Rocca. Quando un uomo tradisce non è colpa della donna, ma dell'uomo: questa cosa di parlare con Barbara d'Urso non me la dovevi fare. Io ho dato zero a Federica Nargi per farti arrivare in finale, bastardo. Ti ho perdonato per avere spezzato in due Nina Zilli. Io stasera ce l'ho con te, perché questa grande operazione reputazionale che è venuta a fare Barbara D'Urso, riuscirà grazie a te. Sono stata la tua gatta morta, io sarò il tuo gatto attaccato ai coglioni". Con la sua risposta La Rocca accetta la provocazione e ribatte: "In questi quattro anni non hai mai accettato di ballare con me".