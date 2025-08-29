Barbara d’Urso a Ballando con le stelle ballerà con Pasquale La Rocca: tutti gli abbinamenti dell’edizione 2025

Sono stati resi noti gli abbinamenti ufficiali tra concorrenti e maestri di ballo della nuova edizione di Ballando con le stelle, al via in autunno su Rai1. Tra le coppie più attese c’è quella formata da Barbara d’Urso e Pasquale La Rocca.

Sono stati svelati gli abbinamenti tra concorrenti e maestri di ballo nella prossima edizione di Ballando con le stelle. A rivelarli in anteprima è stato il profilo Twitter Cinguetta Tv, che ha anticipato quanto sarà ufficialmente comunicato a breve in merito al talent show del sabato sera di Rai1 condotto da Milly Carlucci.

Gli abbinamenti tra concorrenti e maestri di ballo

La novità più attesa riguarda la partecipazione di Barbara d’Urso, vera punta di diamante del cast 2025. L’ex conduttrice di Pomeriggio Cinque ballerà in coppia con Pasquale La Rocca, ballerino e coreografo che, in appena tre anni di permanenza nella versione italiana del programma, ha già conquistato due vittorie. La Signora Coriandoli, invece, farà coppia con Simone Di Pasquale che, dopo aver ricoperto per alcune edizioni il ruolo di “tribuno del popolo”, torna a vestire i panni del professionista in pista. Rosa Chemical sarà affiancato da Erica Martinelli, mentre ad Andrea Delogu è stato assegnato il giovane Nikita Perotti che lo scorso anno si era distinto ballando con Anna Lou Castoldi.

A seguire, Filippo Magnini sarà accompagnato da Alessandra Tripoli, volto storico del cast. Francesca Fialdini danzerà con Carlo Aloia, mentre Fabio Fognini scenderà in pista insieme a Giada Lini. A Beppe Convertini è stata abbinata Veera Kinnunen, Marcella Bella è stata affidata alla new entry Chiquito, e Nancy Brilli sarà in coppia con Giovanni Pernice. Martina Colombari ballerà con Luca Favilla e, infine, Paolo Belli – che per la prima volta si cimenterà nel ruolo di concorrente – sarà affiancato da Anastasia Kuzmina.

Massimiliano Rosolino al posto di Paolo Belli

Proprio la partecipazione di Paolo Belli come concorrente segna una delle principali novità di questa edizione. A sostituirlo nel ruolo che per anni lo ha visto al fianco di Milly Carlucci sarà Massimiliano Rosolino. La notizia, anticipata da Fanpage.it, è stata confermata ufficialmente dalla conduttrice, pronta a guidare un cast che promette di regalare spettacolo e sorprese.