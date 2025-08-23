Programmi tv
Milly Carlucci mette a segno un altro colpo: svelato un nuovo concorrente di Ballando con le stelle

Il cast di Ballando con le stelle prende forma e promette una nuova edizione spumeggiante. Ufficializzato un altro concorrente, Milly Carlucci ha attinto al mondo dello sport.
A cura di Daniela Seclì
Milly Carlucci ha messo a segno un altro colpo. Il cast della prossima edizione di Ballando con le stelle continua ad arricchirsi di personaggi interessanti. I profili social del programma del sabato sera di Rai1 hanno annunciato che a cimentarsi con l'arte del ballo ci sarà anche il campione di nuoto Filippo Magnini.

Filippo Magnini concorrente di Ballando con le stelle

Filippo Magnini ha annunciato di essere tra i concorrenti di Ballando con le stelle. Lo scorso anno a partecipare fu una sua vecchia conoscenza, la sua ex fidanzata Federica Pellegrini. Il nuotatore, in questa esperienza per lui completamente nuova, sarà di certo sostenuto dalla sua famiglia. A fare il tifo per lui, la moglie Giorgia Palmas e la figlia Mia. Tanti i commenti carichi di entusiasmo sotto all'annuncio che ufficializzava la sua presenza nella trasmissione di Milly Carlucci. Martina Colombari, anche lei nel cast della prossima edizione, ha commentato: "E piano piano si forma la squadra. Anzi, che squadrone quest’anno! Evviva!". Alcuni ballerini professionisti come Pasquale La Rocca, Anastasia Kuzmina, Giada Lini e Alessandra Tripoli gli hanno dato il benvenuto e hanno ironizzato: "Il collo del piede c'è". E poi l'entusiasmo incontenibile di Rossella Erra: "Uh mamma mia, Filippo Magnini a Ballando! Sì".

Il cast della nuova edizione del programma di Milly Carlucci

Va definendosi il cast di Ballando con le stelle. Ricordiamo che la giuria è stata confermata, dunque ritroveremo Carolyn Smith, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto e Selvaggia Lucarelli. Quanto al cast, invece, i nomi attualmente annunciati sono Maurizio Ferrini, Andrea Delogu, Rosa Chemical, Marcella Bella, Francesca Fialdini, Barbara D'Urso, Martina Colombari, Nancy Brilli, Fabio Fognini e Filippo Magnini. Per scoprire chi riuscirà a conquistare il cuore del pubblico e, soprattutto, quello della giuria non resta che attendere il ritorno in tv di Ballando con le stelle.

