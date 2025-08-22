Fabio Fognini sarà un concorrente di Ballando con le stelle 2025: “Spero di azzeccare qualche passo”

Fabio Fognini sarà uno dei concorrenti di Ballando con le stelle 2025. Il tennista, dopo il ritiro, ha deciso di accettare la sfida propostagli da Milly Carlucci: “Spero di azzeccare qualche passo” dice ridendo.

Il cast della prossima edizione di Ballando con le stelle sta pian piano prendendo forma. È notizia delle ultime ore che a muovere i passi sulla pista da ballo di Rai1 ci sarà un grande nome dello sport italiano, si tratta di Fabio Fognini. Il tennista, dopo aver annunciato il suo ritiro, ha deciso di iniziare questa nuova sfida.

Fabio Fognini a Ballando con le stelle

In un video pubblicato sulle pagine social del programma, come è avvenuto per gli altri concorrenti, l'atleta ha salutato il pubblico scherzando anche sulle sue doti da ballerino e, infatti, sorridendo ha dichiarato:

Ciao a tutti, mi vedete ancora vestito da tennis, perché come ben sapete il tennis è la mia vita. Però quest'anno ho deciso di scendere in pista, sarò presente a "Ballando con le stelle". Prometto di metterci tanta passione e allegria, e spero di azzeccare qualche passo. Ragazzi ci vediamo presto.

Un'avventura che gli permetterà di mettersi in gioco in un'altra veste, come è accaduto lo scorso anno alla campionessa di nuoto Federica Pellegrini e ad altri grandi sportivi che hanno preso parte al programma condotto da Milly Carlucci. D'altro canto, subito dopo il ritiro in un'intervista al Corriere, il tennista aveva paventato la possibilità di poter partecipare allo show: "Milly mi aveva voluto come ballerino per una notte. Per uno sportivo competitivo come me, potrebbe essere una bella sfida. Vedremo". A questo punto, quindi, è chiaro che la sfida sia stata accettata.

Il cast di Ballando con le stelle 2025

Nel frattempo sono stati resi noti anche gli altri nomi di coloro che quest'anno dovranno dilettarsi col ballo nello studio televisivo di Rai1. Il nome più chiacchierato, ancor prima della conferma, è stato quello di Barbara D'Urso, già ballerina per una notte lo scorso anno e stavolta concorrente a tutti gli effetti. A condividere con lei la pista ci saranno altri nomi noti dello spettacolo la signora Coriandoli/Maurizio Ferrini, Rosa Chemical, Francesca Fialdini, Andrea Delogu, Marcella Bella, Martina Colombari e Nancy Brilli.