Ballando con le stelle, Massimiliano Rosolino al posto di Paolo Belli: “Big Band resta, non c’è conflitto di interessi”

Fanpage.it conferma che Massimiliano Rosolino gestirà i collegamenti con la sala delle stelle. Paolo Belli sarà nel cast. Che ne sarà della Paolo Belli Big Band? Resterà al suo posto. Alcune fonti ci dicono: “Non c’è conflitto di interessi, Belli sarà trattato come tutti gli altri concorrenti”.

Ballando con le stelle sta per tornare in tv. La prima puntata andrà in onda sabato 27 settembre in prima serata su Rai1. Dopo le indiscrezioni circolate in queste ore, Fanpage.it è in grado di confermare che una delle novità della nuova edizione del programma di Milly Carlucci sarà la presenza di Massimiliano Rosolino come inviato dalla sala delle stelle. Dunque, sarà il campione di nuoto a sostituire Paolo Belli, che quest'anno sarà tra i concorrenti. Ma non è tutto. Vediamo gli ultimi dettagli emersi sullo show del sabato sera di Rai1.

Massimiliano Rosolino al posto di Paolo Belli: racconterà la sala delle stelle

Sarà Massimiliano Rosolino a gestire i collegamenti dalla sala delle stelle. Dunque, assumerà il ruolo che per anni è stato svolto da Paolo Belli. Raccoglierà le emozioni dei concorrenti, lancerà i filmati che li riguardano e proverà a portare la pace nei momenti di tensione. Massimiliano Rosolino, ricordiamo, ha partecipato a Ballando con le stelle anche come concorrente. Proprio nel programma di Milly Carlucci, ha conosciuto Natalia Titova. Era il lontano 2006 e da allora, il nuotatore e la ballerina non si sono più lasciati. Oggi hanno una splendida famiglia. Hanno avuto due figlie: Sofia Nicole e Vittoria Sidney.

La Paolo Belli Big Band resta al suo posto, nessun conflitto di interessi

Se Paolo Belli è nel cast di Ballando con le stelle, cosa ne sarà della Paolo Belli Big Band che da sempre accompagna i concorrenti nelle loro esibizioni? Secondo quanto apprende Fanpage.it, la band resterà ben salda al suo posto. Fonti vicine al programma, infatti, hanno spiegato di non vedere alcun conflitto di interessi con il ruolo di Belli nelle vesti di concorrente perché il cantautore "sarà trattato come tutti gli altri membri del cast".

Ballando con le stelle 2025, il cast straordinario della nuova edizione

Milly Carlucci, per l'edizione 2025 di Ballando con le stelle, è riuscita a portare in pista un cast eccezionale. Dal grande ritorno in TV di Barbara D'Urso a campioni dello sport come Filippo Magnini. Vediamo l'elenco completo dei concorrenti: