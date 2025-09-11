Presunte pressioni da Mediaset per escludere Barbara D’Urso da Ballando: Milly Carlucci rompe il silenzio

Secondo alcune indiscrezioni, la carriera di Barbara D’Urso in Rai sarebbe stata ostacolata dall’intervento di Marina Berlusconi. Inoltre, la partecipazione della conduttrice a Ballando con le stelle sarebbe stata letta come uno sgarbo a Mediaset. Ma quanto c’è di vero? Milly Carlucci ha fatto chiarezza.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ballando con le stelle 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Milly Carlucci fa chiarezza sulla partecipazione di Barbara D'Urso a Ballando con le stelle. Nei mesi scorsi si è parlato di presunte pressioni da parte di Mediaset per bloccare la presenza in Rai della nota conduttrice. In particolare, il giornale Domani faceva il nome di Marina Berlusconi, come colei che si sarebbe opposta a un percorso di Barbara D'Urso nella rete del servizio pubblico. Carlucci ha dato la sua versione sulle indiscrezioni circolate.

Milly Carlucci replica alle voci di pressioni Mediaset su Barbara D'Urso

Nei mesi scorsi, il giornale Domani ha pubblicato un'indiscrezione secondo la quale Marina Berlusconi sarebbe intervenuta per opporsi all'arrivo di Barbara D'Urso in Rai e alla possibilità che le fosse affidato un nuovo programma. Anche la notizia della partecipazione dell'ex volto di Canale5 a Ballando con le stelle è stata letta come uno sgarbo a Mediaset. Su questo punto, è intervenuta Milly Carlucci che in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera ha dichiarato:

Lo sgarbo sarebbe stato chiamare un personaggio sotto contratto Mediaset, non certo una professionista libera da impegni contrattuali. Detto questo, a noi non sono arrivati echi strani.

Ha aggiunto che, come fanno ogni anno, si sono rivolti a Claudio Fasulo e William Di Liberatore e la trattativa è andata a buon fine senza troppe difficoltà. Milly Carlucci ha confidato che da anni tentava di convincere Barbara D'Urso a partecipare a Balando con le stelle perché la considera "una persona di valore" e una grande professionista. Ritiene che, mettendosi in gioco, abbia dimostrato "coraggio" e "fiducia" nei confronti della Rai e del programma.

La versione di Barbara D'Urso

Barbara D'Urso, in un'intervista rilasciata al Corriere lo scorso giugno, manifestò la sua incredulità davanti all'ipotesi che Marina Berlusconi sia intervenuta per ostacolare la sua carriera: "È assurdo". In quell'occasione precisò anche di avere sempre avuto un rapporto "di stima e affetto" con tutta la famiglia Berlusconi, al netto della fine burrascosa del suo percorso professionale con Mediaset.