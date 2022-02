Cristina Marino e Luca Argentero in fattoria con la piccola Nina: la famiglia veste casual Cristina Marino e Luca Argentero amano trascorrere del tempo all’aria aperta con loro figlia Nina Speranza. L’hanno portata in fattoria, per una gita a contatto con la natura.

Cristina Marino e Luca Argentero sono una delle coppie più seguite e amate dal pubblico. I due attori si sono conosciuti sette anni fa sul set del film Vacanze ai Caraibi e da allora non si sono più lasciati: a giugno dello scorso anno si sono sposati mentre l'anno prima è nata la loro primogenita, Nina Speranza. La famiglia vive a Città della Pieve, in Umbria, in una casa circondata dal verde e dall'aspetto molto rurale, con giardino e con tanto di orto. Tutti e tre amano molto stare all'aria aperta, a contatto con gli animali, in spazi ampi dove passeggiare e dove dedicarsi al giardinaggio. Non a caso l'ultima gita di famiglia è stata proprio in una fattoria.

Cristina Marino e Luca Argentero in fattoria

La famiglia è da poco tornata da una vacanza all'insegna del relax in un posto davvero paradisiaco. Sono stati alle Maldive, ospiti di un lussuoso resort a cinque stelle e hanno testimoniato le loro giornate trascorse all'insegna delle nuotate e delle passeggiate, tra acque cristalline, rigogliosa vegetazione, spiagge bianche incontaminate. E Cristina Marino ne ha approfittato anche per sfoggiare alcuni look balneari che i fan hanno molto apprezzato, anche per l'originalità: l'abito trasparente, i micro bikini con gli accessori di lusso, il crop top a maniche lunghe abbinato allo slip, che potrebbe essere il trend della prossima estate in sostituzione del costume classico con reggiseno sulla parte superiore.

La famiglia si gode la natura

Dopo i paesaggi naturali marini, la famiglia al completo si è dedicata alla campagna. Luca Argentero e Cristina Marino hanno portato la piccola Nina Speranza in fattoria, tra animali e pascoli. Su Instagram hanno condiviso alcuni momenti della giornata, trascorsa a contatto con pony, asinelli, capre, maiali. I tre sono soliti fare gite di questo tipo e trascorrere tempo all'aria aperta. Al ritorno delle Maldive mamma e figlia si erano concesse una bella passeggiata, con tanto di look coordinati. Per la fattoria la famiglia al completo ha scelto ovviamente un abbigliamento sportivo e casual, prediligendo la comodità. Tutti in colori neutri o scuri: grigio, beige e nero per la coppia e la loro bambina.

La Marino non ha rinunciato a un tocco di lusso, cioè la borsa a spalla di Chanel, modello di pelle nera con dettagli metallici e chiusura con logo (l'iconica doppia C incrociata). Come sempre, l'attrice non ha condiviso foto ravvicinate della sua bambina. Su questo aspetto è sempre molto coerente e per quanto possibile non ne ha mai diffuso scatti che ne rivelassero il viso: ha sempre fotografato Nina Speranza di spalle o da lontano. I fan apprezzano molto questa forma di rispetto e attenzione nei confronti della piccola, volta a non esporla in modo irresponsabile ed eccessivo su una piattaforma comunque potenzialmente pericolosa. Per quanto possibile, vogliono per lei una vita normale e per questo le stanno anche insegnando la bellezza delle piccole cose, come una giornata nel verde.