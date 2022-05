Cristina Marino e le ciabatte da 700 euro (coordinate con quelle della piccola Nina) Nuovo look coordinato per Cristina Marino e la piccola Nina, entrambe con le ciabatte: la moglie di Luca Argentero non rinuncia alle scarpe griffate.

A cura di Giusy Dente

È molto raro che la piccola Nina Speranza compaia sui social di mamma Cristina Marino e papà Luca Argentero. La coppia, pur amando condividere con fan e follower momenti di vita quotidiana, è molto attenta a rispettare la privacy e la sicurezza della piccola, che ha da poco compiuto due anni. Proprio in occasione della festa di compleanno di alcuni giorni fa, hanno pubblicato una foto di famiglia, in cui sono tutti e tre insieme davanti alla torta. Come sempre, il viso della piccola è ben nascosto. Fino a oggi non lo hanno mai mostrato, preferendo ritrarla solo di spalle. È la stessa scelta che ha fatto, per esempio, Gigi Hadid: la modella ha espressamente chiesto ai paparazzi di non divulgare foto della piccola Khai, per darle un'infanzia quanto più normale possibile, senza farle subire il peso della notorietà dei genitori.

Cristina Marino e Nina Speranza vestono coordinato

Anche se non conosciamo con esattezza il viso della piccola Nina Speranza, dalle poche foto condivise dai genitori possiamo intuire che ha ereditato i capelli biondi della mamma e che veste spesso griffato. È possibile che la piccola abbia ereditato da Cristina Marino anche la passione per la moda. L'attrice, infatti, è molto attiva nel settore wellness, ma ha anche lanciato una linea di abbigliamento fitness in collaborazione con Kappa. Spesso lei e la bimba vestono coordinato, seguendo il trend del look mini me e mathy matchy. Le abbiamo viste col cappotto nero e con i completi color sabbia, per esempio. E se c'è una cosa che non manca mai, sono gli accessori griffati per entrambe.

Mamma e figlia sfoggiano le stesse scarpe

In passato avevamo visto Cristina Marino e Nina Speranza con le stesse ciabattine pelose in stile Birkenstock, portate rigorosamente con i calzettoni di lana, seguendo così il trend del momento. L'attrice è una fan dell'abbinamento sandalo-calzino, un tempo da tutti detestato e ora invece di tendenza. La 31enne ha mostrato le nuove calzature abbinate mamma-figlia. Per sé, la moglie di Luca Argentero ha scelto un paio di clogs neri (modello Boston) della collaborazione tra Manolo Blahnik e Birkenstock.

in foto: sandali Birkenstock x Manolo Blahnik

Il modello è immediatamente riconoscibile, impreziosito da una chiusura con fibbia laterale di cristalli. Su alcuni rivenditori online costano 701 euro. La capsule è andata sold out in pochissimo tempo: tra le celebrities che sono riuscite ad accaparrarsi un paio di sandali gioiello, c'è ovviamente Chiara Ferragni, che ha scelto l'iconico modello in velluto blu ispirato a Carrie Bradshaw.

in foto: sabot Zara

Le calzature in miniatura della piccola Nina sono simili: sono sabot in pelle firmati Zara, con fascetta posteriore per un maggiore sostegno, nella colorazione marrone sabbia. Costano 35,95 euro. Mamma e figlia sono adorabili coi loro look coordinati: di questo passo anche la bimba sarà presto una fashion addicted proprio come la moglie di Luca Argentero.