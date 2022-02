Cristina Marino segue il trend del mini-me e veste in coordinato con la figlia Nina Cristina Marino, Luca Argentero e la piccola Nina sono tornati a casa, dopo la vacanza alle Maldive. Per il ritorno in città, mamma e figlia hanno indossato un look coordinato.

A cura di Giusy Dente

Spopolano i look coordinati tra genitori e figli, che amano indossare capi abbinati, nei colori o nei tessuti. Da Filippa Lagerback (col dolcevita rosa identico alla figlia Stella Bossari) a Gigi Hadid (con la stessa tuta decorata in stampa graffiti indossata dalla piccola Khai) fino ai Ferragnez (Chiara e il primogenito Leone con la tuta beige): nessuno resiste alla moda del matchy machy! Sembra che si sia lasciata contagiare da questa tendenza anche Cristina Marino.

Cristina Marino, dal look balneare al cappotto

Cristina Marino, Luca Argentero e la piccola Nina Speranza hanno trascorso alcuni giorni alle Maldive, godendosi un po' di relax. La famiglia è stata ospite di una struttura lussuosa e incantevole, un resort a 5 stelle con vista mozzafiato. Acque cristalline, spiagge bianche, palme verdi: con l'occasione la 31enne ha sfoggiato i suoi migliori look balneari. Le abbiamo visto indossare i suoi micro bikini preferiti, senza rinunciare agli accessori griffati (dai sandali di Chanel alle ciabattine di Saint Laurent). Durante la loro permanenza alle Maldive hanno avuto ugualmente modo di seguire l'andamento delle puntate di Doc-Nelle tue mani 2, la fiction che vede Argentero protagonista: c'è stato sicuramente da festeggiare, anche se a distanza, visto l'enorme successo delle puntate fino a questo momento andate in onda.

I tre hanno fatto ritorno in Italia e la Marino è passata dai micro bikini direttamente al cappotto! Ha sfoggiato un look dai toni decisamente più invernali, coordinato a quello della figlia Nina Speranza. Entrambe hanno un capo spalla nero, con scarpe sportive e pantaloni grigi. Non è la prima volta che le due si mostrano col look matcy matchy. Questa estate la Marino aveva già seguito il trend del mini-me abbinando con la piccola Nina Speranza le gonne crochet. Davvero due fashion addicted!