The Ferragnez: la serie

Chiara Ferragni e Leone con la stessa tuta beige: gli adorabili look matchy matchy di mamma e figlio Chiara Ferragni adora i suoi figli e lo dimostra anche con le sue scelte di stile. Di recente, ad esempio, ha passato una giornata con il piccolo Leone e ha pensato bene di sfoggiare un adorabile look matchy matchy all’insegna della comodità.

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni sta vivendo un momento davvero d'oro della sua carriera e della sua vita privata: oltre a essere più felice che mai al fianco di Fedez, il papà dei due figli Leone e Vittoria, ha anche lanciato su Amazon Prime Video The Ferragnez: La serie, il reality dedicato alla sua famiglia. Rivelazioni sulla gravidanza, un armadio da sogno e documentazione di ogni dettaglio della quotidianità: lo show sta riscuotendo un incredibile successo in ogni parte del mondo e l'influencer non potrebbe essere più felice. Al di là degli importanti traguardi professionali, continua a considerare i piccoli di casa la sua unica priorità e lo dimostra anche con i look scelti: ecco cosa ha fatto in compagnia del primogenito.

I look mini-me di Chiara Ferragni e Leone

Chi ha detto che la moda mini-me può essere seguita solo da genitori e figli dello stesso sesso? Chiara Ferragni ha dimostrato che si tratta solo di una convenzione e che in verità la moda del matchy matchy è adorabile anche se declinata in versione mamma-figlio maschio. Dopo le felpe teddy coordinate, durante la vacanza a Courmayeur ha passato un'altra giornata da sola col piccolo Leone e ha pensato bene di sfoggiare dei look mini-me. I due hanno indossato la stessa tuta beige, un modello con pantaloni leggermente over e felpa in tinta: a differenziarli c'erano solo le scarpe. Il bimbo ha sfoggiato delle sneakers rosse, mentre l'influencer ha preferito degli anfibi neri super trendy.

Chiara Ferragni segue il trend della moda cozy

Il Natale si avvicina ma non avete alcuna intenzione di strafare con look audaci e super eleganti? Potete seguire l'esempio di Chiara Ferragni puntando sulla moda cozy. Sarà perché voleva essere libera di giocare col figlio senza paura di rovinare gli abiti o perché semplicemente voleva rimanere comoda, ma la cosa certa è che in questo periodo pre-festivo ha deciso di lasciare temporaneamente nell'armadio tacchi, minigonne e paillettes. Quale migliore occasione delle giornate passate in casa o nelle baite di montagna per sfoggiare una comodissima tuta? Sebbene all'apparenza possa sembrare una scelta poco stilosa, in verità si adegua alla perfezione ai trend di stagione. A questo punto, dunque, non resta che scegliere la propria felpa preferita e indossarla durante le serate natalizie.