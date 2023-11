Vittoria in versione orsetto: è adorabile col cappotto di peluche uguale a quello di Chiara Ferragni Chiara Ferragni è una fan dei teddy bear coat: non ha resistito a vedere anche la piccola Vittoria con una versione mini dell’iconico capo di tendenza.

A cura di Giusy Dente

Vittoria Lucia Ferragni

La stagione di bikini e camicette è decisamente finita. Ad eccezione di chi si sta godendo le calde temperature oltreoceano (come Diletta Leotta volata a Dubai con la famiglia), in Italia si è alle prese col freddo pungente. Dopo il fatidico cambio stagione, nel guardaroba hanno fatto la loro comparsa sciarpe, felpe, maglioni e caldi cappotti, accessorio must dell'autunno inverno. In particolare, il modello di tendenza è quello effetto peluche, il morbido teddy bear amatissimo dalle celebrities che spopola ogni anno e il cui successo non accenna a diminuire. Si sta rivelando un capo intramontabile e anche quest'anno è tornato di moda, dopo aver letteralmente spopolato già in precedenza. Le sorelle Ferragni ne sono grandi fan: Chiara e Valentina Ferragni amano lo stile comfy chic. E sembra che ami molto i cappotti orsetto anche la piccola Vittoria.

Vittoria segue le orme di Chiara Ferragni

Qualche giorno fa Chiara Ferragni ha partecipato con la sorella a un evento. Erano all'inaugurazione dell'installazione portata a Milano da Max Mara, per festeggiare i 10 anni del cappotto teddy. La Maison si è inventata una casa, aperta al pubblico, interamente rivestita e fatta di tessuto peluche: pareti, mobili, accessori, tutto. L'influencer per l'occasione non poteva non indossare proprio l'iconico capo firmato dal brand: lei lo ha scelto in bianco, sua sorella Valentina in rosso fragola.

Chiara Ferragni in Max Mara

Sono due varianti trendy del teddy bear coat, che solitamente nella versione tradizionale è color biscotto. Nella nuova collezione il marchio ha aggiunto altre nuance accattivanti: il lilla, il verde smeraldo, l'azzurro ghiaccio. Il teddy bear coat di Max Mara non è disponibile solo per i grandi, ma anche per i piccini e difatti l'imprenditrice non ha resistito a vedere anche la piccola Vittoria in versione orsetto.

Quanto costa il cappotto di Vittoria

Un po' orsetto un po' principessina delle nevi: è adorabile Vittoria col teddy bear bianco, uguale a quello della mamma, che è una fan del caldo soprabito oversize. Pochi giorni fa ha indossato una variante color ghiaccio e impreziosita da cristalli. Costa 6800 euro. L'imprenditrice non ha resistito al fascino di una versione mini del capo must dell'autunno. Ecco infatti anche la piccola di casa col cappotto teddy.

Cappotto Max Mara

Max Mara per il deciso anniversario dell'iconico cappotto ha realizzati in esclusiva anche dei modelli per bambini dai 5 ai 12 anni con tanto di accessori coordinati come guanti, paraorecchie, cappelli. Il Mini Teddy Bear Icon Coat con texture in alpaca e lana su base di seta, costa 950 euro. Vittoria è pronta ad affrontare l'inverno con stile.