Il ritorno del cappotto teddy bear: è il capo must dell’inverno 2024 amato dalle sorelle Ferragni Ricordate i cappotti teddy bear che hanno spopolato negli scorsi anni? Complice il fatto che sono stati indossati dalle sorelle Ferragni di recente, sembrano essere destinati a diventare di nuovo il capo must dell’inverno.

Il freddo è ormai arrivato e, sebbene manchi ancora più di un mese all'inizio dell'inverno, è giunto il momento di rispolverare i maglioni, i soprabiti e i capi termici. L'accessorio che non potrà proprio mancare nel vostro armadio? Il cappotto teddy bear, tornato ancora una volta in gran voga dopo aver letteralmente spopolato negli anni scorsi. Ad amare il capo dall'animo comfy-chic sono le sorelle Chiara e Valentina Ferragni, che proprio nelle ultime ore hanno rivisitato il trend in chiave moderna: ecco quali sono i cappotti orsetto da avere assolutamente per combattere il freddo con stile.

I teddy bear coat da avere sono quelli colorati

Ricordate i cappotti orsetto che hanno riscaldato i vostri inverni negli scorsi anni? Sono tornati e sembrano essere destinati a diventare di nuovo il must della stagione più fredda dell'anno. Calda pelliccia effetto shearling e volumi oversize sono le caratteristiche distintive del capo ma la cosa particolare è che nel 2024 a spopolare non saranno solo i classici modelli color biscotto diventati ormai iconici.

Valentina e Chiara con i cappotti coordinati

Complice il desiderio di voler aggiungere un tocco vitaminico alle giornate gelide, piovose e uggiose, il teddy bear coat da avere è quello in nuance accese o pastello, dal fucsia al bianco ghiaccio, fino ad arrivare al senape e al grigio perla. In quante non vedono l'ora di godersi il tepore e la comodità di uno di questi cappotti?

Chiara Ferragni in Max Mara

Chiara e Valentina Ferragni con i cappotti coordinati

A lanciare il trend sono state le sorelle Chiara e Valentina Ferragni, che proprio nelle ultime ore hanno inaugurato la stagione invernale con dei caldi e confortevoli cappotti teddy bear in tinte vitaminiche. Per un evento glamour firmato Max Mara hanno puntato entrambe sul classico modello della Maison ma in due colori differenti: bianco glaciale e con cristalli applicati sul collo per Chiara, fucsia acceso per Valentina.

Valentina Ferragni in Max Mara

Se la prima lo ha abbinato a un completo comfy con canotta e pantaloni palazzo (che ha "riciclato" anche per la festa di compleanno di Tatiana, la mamma di Fedez), la più piccola delle sorelle ha preferito un lungo e sinuoso abito da sera nera con maxi scollatura. Il teddy bear coat le ha aiutate a proteggersi dal freddo milanese, confermandosi ancora una volta l'accessorio da avere sia nelle serate di gala che agli eventi più sbarazzini.