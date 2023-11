La casa di peluche dove anche bagno e cucina sono morbidi: dove si trova e come visitarla Max Mara, per festeggiare i 10 anni del suo iconico cappotto, ha immaginato una casa tutta rivestita di tessuto Teddy. Scopriamo dove si trova e come si entra.

The fluffy bedroom

Immaginate una casa di peluche, romantica e soffice, una residenza dove poter mettere in pausa il mondo esterno e potersi dedicare solo a un po' di comodo relax tra pareti morbide e mobili di pelliccia. Questa casa è realtà, grazie a Max Mara e si chiama The Fluffy Residence.

Perché a Milano c'è una stanza di pelliccia

Max Mara ha deciso di festeggiare il decimo anniversario del cappotto Teddy Bear, uno dei suoi capi più iconici, presentando una Fashion Adventure mondiale. La Maison ha portato a Milano la Fluffy Residence, che ha aperto ufficialmente le porte ai visitatori l'11 novembre, pronta ad accoglierli fino al al 18 novembre. L'installazione si trova a Portrait Milano, in Corso Venezia 11, dove è stato realizzato un residence rivestito completamente in tessuto Teddy.

The fluffy kitchen and dining room

Pareti, mobili, accessori, persino le posate e lo spazzolino da denti, anche l'abat-jour e i libri poggiati sulle mensole: tutto è fatto di questo materiale, nella caratteristica tonalità biscotto. Teddy Coat in questo modo va oltre la concezione di capo trendy e intramontabile, diventando un vero e proprio life style, un modo di vivere la vita: lontano dalla frenesia quotidiana. La casa è stata suddivisa in: The fluffy kitchen and dining room, The fluffy living room, The fluffy bedroom, The fluffy bathroom.

The fluffy bathroom

Come entrare nel Fluffy Residence

Nel morbido mondo immaginato da Max Mara si accede su prenotazione. All'inaugurazione erano presenti diverse celebrity, tra cui le sorelle Ferragni: Chiara e Valentina sono fan del teddy bear coat dall'animo comfy-chic. Per l'inverno 2024 2024 sembra che il modello di tendenza sarà il cappotto orsetto oversixe ma nella versione colorata. non nell'iconica tonalità biscotto.

The fluffy living room

Fluffy Residence resterà aperto, a disposizione dei visitatori, fino al 18 novembre dalle 10.00 alle 22.00. Si può prenotare il proprio ingresso sul sito ufficiale della Maison, dove però attualmente non risultano slot liberi, oppure recarsi direttamente sul posto e provare a registrandosi in loco, al momento dell'arrivo.