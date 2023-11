Diletta Leotta a Dubai con Aria e Loris Karius: ricicla il costume rosso della gravidanza Reunion di famiglia per Diletta Leotta e Loris Karius, che con la piccola Aria sono volati a Dubai per godersi qualche giorno di relax. La conduttrice si è messa in costume ma ha pensato bene di riciclare un vecchio modello a cui è molto legata.

A cura di Valeria Paglionico

Diletta Leotta sta vivendo un momento davvero magico della sua vita: oltre a essere impegnatissima sul fronte lavorativo con Dazn, è anche super innamorata di Loris Karius, il calciatore del Newcastle dal quale ha avuto la sua prima figlia, la piccola Aria, nata a metà agosto nel giorno del suo compleanno. I due attualmente vivono a distanza ma approfittano di ogni momento di pausa professionale per incontrarsi in giro per il mondo, così da godersi il "normale" relax familiare. Lo hanno fatto di recente, volando con la bambina a Dubai: per quale motivo la conduttrice ha scelto proprio questa location per riciclare il look balneare rosso fuoco?

Diletta Leotta in costume a novembre

L'avevamo lasciata a Siviglia tra look casual ispirati agli anni 2000 e sensuali abiti da ballerina di flamenco, oggi ritroviamo Diletta Leotta in una versione decisamente più estiva. È volata a Dubai con la piccola Aria e ha incontrato il compagno Loris Karius, godendosi così un po' di tempo in famiglia. Naturalmente non ha rinunciato a qualche scatto social, nel quale è apparsa meravigliosa mentre fa il bagno in piscina con la bimba tra le braccia e il calciatore che la stringe a sé. Per l'occasione non ha rinunciato allo stile: ha sfoggiato un costume intero total red ma con dei dettagli gold sulle spalline, un modello che è riuscito a esaltare al massimo la silhouette impeccabile che da sempre la contraddistingue.

Diletta e Aria a Dubai

Perché il costume rosso è il preferito di Diletta Leotta

Tutti coloro che hanno avuto l'impressione di aver già visto il costume rosso di Diletta Leotta non si sono sbagliati: lo aveva già indossato lo scorso marzo, per la precisione pochi giorni dopo l'annuncio della gravidanza. Sebbene all'epoca erano molte le voci che parlavano della presunta dolce attesa della conduttrice, solo quando il pancino ha cominciato a diventare evidente è arrivata la conferma.

Diletta Leotta incita col costume rosso

La prima volta che Diletta ha mostrato le forme da futura mamma è stato però durante una vacanza a Dubai con Loris, in quell'occasione ha sfoggiato l'ormai iconico costume intero total red. Complice il fatto che i due sono tornati nello stesso luogo con la piccola Aria, la star ha pensato bene di riproporre lo stesso look balneare, così da ricordare con stile un momento dolcissimo della sua vita. Diletta ha così "ceduto" alla mania del riciclo, dando prova di aver dato un profondo valore affettivo al capo.