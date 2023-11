Diletta Leotta in versione ballerina di flamenco: in Spagna indossa un vestito con le frange Diletta Leotta è in Spagna per seguire il derby tra Siviglia e Betis: l’occasione ideale per omaggiare il flamenco con una notte a ritmo di musica andalusa.

Diletta Leotta balla il flamenco in Spagna

Diletta Leotta è volata in Spagna per seguire da vicino la Liga, il campionato di calcio del Paese. Tra la suggestiva architettura di Plaza de España a Siviglia e una visita ai sontuosi giardini della città, la conduttrice si è esibita in una delle danze simbolo della cultura spagnola: il flamenco.

L’abito da flamenco di Diletta Leotta

Diletta Leotta in Spagna si sdoppia tra calcio e flamenco

In occasione del derby tra le due squadre di Siviglia, il Siviglia e il Betis, Diletta Leotta ha onorato le tradizioni della cultura popolare locale. La 32enne ha indossato un abito lungo nero con le frange di Pinko per ballare sulle note del flamenco. Il look, curato dal suo stylist Nicolò Grossi, è impreziosito da un girocollo con il tipico fiore rosso, simbolo della danza andalusa, e un paio di maxi orecchini a cerchio. Non sono mancate anche le classiche scarpe da ballo nere, firmate Gianvito Rossi, e il caratteristico chignon laterale.

Uno scatto durante la realizzazione del make up

Diletta Leotta indossa la maglia da calcio con stivali alti stringati

Dopo questa piccola pausa in versione ballerina di Flamenco, Leotta si è "sdoppiata". In una foto sul suo profilo Instagram tutta a tema calcio, la 32enne è circondata dal magnifico scenario della piazza monumentale. Seguendo il trend che vede le magliette da calcio indossate ormai anche fuori dai campi, la conduttrice ha indossato la maglia del Betis e del Siviglia con una gonna in denim e un paio di stivali stringati al ginocchio in pelle nera.

Diletta Leotta con la maglia del Betis e del Siviglia

Ormai le magliette delle squadre di calcio sembrano essere diventate il must have per un look confortevole e sportivo: da Chiara Ferragni con la maglia del Milan a Dua Lipa con quella del Palermo, passando per Kim Kardashian, le star non rinunciano a questo tocco sporty chic.

Diletta Leotta in Plaza de Espana

Un viaggio di lavoro all'insegna della moda, insomma, per Diletta Leotta che, nel visitare il campo dove si giocherà il derby tra le due squadre di Siviglia, ha sfoggiato anche un altro outfit super cool. A svettare su tutto l'outfit sono stati i sabot anni Duemila che ritornano a conquistare anche gli outfit autunnali. Per un look da tutti giorni, infatti, si possono indossare come Diletta Leotta con pantaloni cargo o jeans a zampa.