I sabot anni 2000 sono tornati e si indossano anche in autunno come Diletta Leotta a Siviglia Diletta Leotta è volata a Siviglia per il derby della Liga e ne ha approfittato per sfoggiare un nuovo look casual e glamour. Si è ispirata agli anni 2000 tra pantaloni cargo, crop top e sabot.

A cura di Valeria Paglionico

Diletta Leotta è diventata da pochi mesi mamma della piccola Aria ma, come lei stessa ha sottolineato fin dalla nascita della bambina, non ha alcuna intenzione di rinunciare al lavoro. Sebbene si sia persa la prima partita del campionato italiano, è tornata sui campi di calcio per Dazn a pochissime settimane dal parto, dando prova di essere una vera professionista. Questo weekend, però, abbandonerà temporanea la serie A del nostro paese: è volata a Siviglia per uno dei derby più attesi della Liga, quello che vedrà sfidarsi Siviglia e Betis. Il match andrà in scena domenica alle 18.30 ma la conduttrice è già volata in Spagna: ecco il primo look anni 2000 che ha sfoggiato per la "vacanza-lavoro".

Diletta Leotta con i pantaloni cargo

Gli anni 2000 sono tornati e darne l'ennesima prova è stata Diletta Leotta, che al motto di "Disfrutando Sevilla" si è lasciata immortalare sullo sfondo dei meravigliosi panorami andalusi con un look casual ma allo stesso tempo glamour che si ispira alla moda di "inizio secolo". Ha sfoggiato un paio di pantaloni cargo dal sapore anni 2000 di Officina Artistica, un modello total white oversize, con i tasconi laterali e la vita bassa che ha lasciato l'ombelico in vista. Li ha abbinati a degli accessori a contrasto in nero, dal crop top a costine scollato alla giacca dal taglio classico di Benetton, completando il tutto con un maglioncino grigio corto e con le trecce e con degli occhiali da sole scuri e a mascherina firmati Missoni.

Diletta Leotta con giacca Benetton, pantaloni Officina Artistica

Le scarpe anni 2000 di Diletta Leotta

A fare la differenza nel look di Diletta Leotta sono state le scarpe: niente pumps scintillanti, sneakers o mocassini, ha preferito delle mules autunnali ispirate ancora agli anni 2000. All'apparenza sembrano dei normali décolleté di pelle nera con il tacco-zeppa e la punta lunga e quadrata ma, facendo un tantino di attenzione, si nota che lasciano i talloni scoperti.

Diletta Leotta con scarpe Le Silla

Come rivelato dallo stylist della conduttrice Nicolò Grossi, si tratta di un modello firmato Le Silla, anche se al momento non sembra essere in vendita sul sito ufficiale del brand. I sabot sono destinati a diventare il must-have dell'autunno 2023? L'unica cosa certa è che Diletta riesce a rendere fashion ogni tipo di accessorio, anche i leggendari sabot anni 2000.